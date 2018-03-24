Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’le iş bitmedi daha Münbiç var
“Trump ve Putin’le konuştuk. Dedik ki; ‘Biz buralardan artık geri adım atamayız.’ Mücadele kararlı şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Münbiç var. İnşallah buralarda da hak tecelli edene kadar yola devam.”
ERDOĞAN’DAN, TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜ ABD BAŞKANİ TRUMP’A ZEYTİN DALİ MESAJİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu’nda yapılan AK Parti ilçe kongrelerine katıldı. Kongreler öncesinde halka da seslenen Erdoğan, şu mesajları verdi…
- İNLERİNE GİRDİK: Hep sabrettik, sabrettik, sabrettik, sabrettik, bir yere kadar. Şimdi nereye geldik? Geldiğimiz yer ortada ve dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi’de, Gabar’da, Bestler Dereler’de, Tendürek’te inlerine gireceğiz dedik mi? Girdik mi? Kaçacak delik aradılar. İşte Suriye’ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu. YPG ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700’ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz.
- MAĞDURLARIN YANINDAYIZ: Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; ‘Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız’ dedik. ‘Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır’ dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Afrin Harekatı güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.
- RAHATSIZ OLMADILAR: Türkiye’nin Afrin Operasyonu’ndan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Doğu Guta’da binlerce sivil ağır silahlarla katledilirken, bunlar hiç rahatsız olmadılar. İdlib’te bir okulun öğrencilerinin, hem de savaş uçaklarıyla katledilmesinden bunlar hiç endişe duymadılar. Bölücü teröristlerin ailelerinin ellerinden zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan binlerce 13-14 yaşında çocuk... Bunlardan hiç rahatsız olmadılar.
- ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA: Almanya’da hemen her gün bir caminin bölücü teröristler veya ırkçılar tarafından saldırıya uğraması Batı’da hiçbir endişeye yol açmıyor. İsveç’te, Hollanda’da benzer saldırılar bunları hiç rahatsız etmiyor. Filistin’deki çocuklara, sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Arakan’da yüz binlerce insanın sırf inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, bunların on binlercesinin insanlık dışı işkencelerle katledilmesi, bunlarda hiç bir tesire yol açmıyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye’ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Bizim itirazımız, Batı yönetimlerinin sergilediği ve ahlaki hiçbir izahı olmayan çifte standartlaradır.
- DEVAMI VAR: Afrin’deki mücadele kararlı şekilde devam ediyor. Afrin’de iş bitmeyecek. Afrin’in devamı var. İdlib var, Münbiç var, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. Zira bütün mesele oradaki mağdur, mazlum kardeşlerimizi bir an önce yerlerine kavuşturmak.
- 3732 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’de 3 bin 732 terörist etkisiz hale getirildi. Tabii şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin elhamdülillah bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan özel hareket polisi üniforması giyen bir çocukla sohbet etti. Daha sonra çocuğun kendisine verdiği Türk bayrağını öperek teslim aldı.
CUMHUR İTTİFAKI HASIMLARI ÇILDIRTIYOR
- AĞZI OLAN KONUŞUYOR: Şimdi bir cumhur ittifakı oluşuyor değil mi? Cumhur ittifakıyla işte biz bu mesafeyi alıyoruz. Ağzı olan konuşabilir, hiç önemli değil. Biz cumhur ittifakıyla Türkiye’de bir değişim, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu ittifakı da MHP ile beraber partimiz yapıyor, bunun artık yetkili kurullarda kararını verdik, adımımızı da attık. Hayırlı olsun.
- KARŞILIK VERİRİZ: Bunu hazmedemeyenler var. AK Parti ile MHP’nin böyle bir birleşme, böyle bir cumhur ittifakı yapması, hasımları çıldırtıyor. Onların da kimler olduğu belli. Hakiki dostlarımızın kimler olduğunu biliyoruz ve onları da el üstünde tutuyoruz. Bunun yanında bir müttefikimiz olduğunu iddia edenler var. Bir de gerçek müttefikimiz olduğunu iddia edenler var. Onların da kimler olduklarının gayet iyi farkındayız. İster dostluk için olsun ister belirli bir alanda ve konuda iş birliği için olsun, bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık, bırakmayız. Ama aynı eli yumruk olup üzerimize geliyorsa, kimse kusura bakmasın ona da karşılık vermesini biliriz.
VARNA’YA GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart’ta AB Komisyon ve Konsey Başkanları tarafından Bulgaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi’ne katılacak.
Pazara kadar değil mezara kadar
- KOLLARINI KESTİK: Yenyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz Suriçi’nde. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarını kestik.
- PRANGA VURULAMAZ: Türk milletinin iradesini esir alabilecek, bu millete diz çöktürebilecek, korkutacak, sindirecek, pranga vuracak hiç bir dünyevi güç yoktur. Bölücülerin ve arkasındaki güçlerin tehditleri de bizi sindiremeyecektir.
- HAREKETİN NEFERİ: Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız.
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