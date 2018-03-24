Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’le iş bitmedi daha Münbiç var

ERDOĞAN’DAN, TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜ ABD BAŞKANİ TRUMP’A ZEYTİN DALİ MESAJİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu’nda yapılan AK Parti ilçe kongrelerine katıldı. Kongreler öncesinde halka da seslenen Erdoğan, şu mesajları verdi…

- İNLERİNE GİRDİK: Hep sabrettik, sabrettik, sabrettik, sabrettik, bir yere kadar. Şimdi nereye geldik? Geldiğimiz yer ortada ve dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi’de, Gabar’da, Bestler Dereler’de, Tendürek’te inlerine gireceğiz dedik mi? Girdik mi? Kaçacak delik aradılar. İşte Suriye’ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu. YPG ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700’ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- MAĞDURLARIN YANINDAYIZ: Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; ‘Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız’ dedik. ‘Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır’ dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Afrin Harekatı güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.

- RAHATSIZ OLMADILAR: Türkiye’nin Afrin Operasyonu’ndan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Doğu Guta’da binlerce sivil ağır silahlarla katledilirken, bunlar hiç rahatsız olmadılar. İdlib’te bir okulun öğrencilerinin, hem de savaş uçaklarıyla katledilmesinden bunlar hiç endişe duymadılar. Bölücü teröristlerin ailelerinin ellerinden zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan binlerce 13-14 yaşında çocuk... Bunlardan hiç rahatsız olmadılar.

- ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA: Almanya’da hemen her gün bir caminin bölücü teröristler veya ırkçılar tarafından saldırıya uğraması Batı’da hiçbir endişeye yol açmıyor. İsveç’te, Hollanda’da benzer saldırılar bunları hiç rahatsız etmiyor. Filistin’deki çocuklara, sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Arakan’da yüz binlerce insanın sırf inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, bunların on binlercesinin insanlık dışı işkencelerle katledilmesi, bunlarda hiç bir tesire yol açmıyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye’ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Bizim itirazımız, Batı yönetimlerinin sergilediği ve ahlaki hiçbir izahı olmayan çifte standartlaradır.

- DEVAMI VAR: Afrin’deki mücadele kararlı şekilde devam ediyor. Afrin’de iş bitmeyecek. Afrin’in devamı var. İdlib var, Münbiç var, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. Zira bütün mesele oradaki mağdur, mazlum kardeşlerimizi bir an önce yerlerine kavuşturmak.

- 3732 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’de 3 bin 732 terörist etkisiz hale getirildi. Tabii şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin elhamdülillah bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır.