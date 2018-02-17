Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 300 km2'lik alan aşıldı

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi öncesi salonun dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Kalabalığın tezahüratları üzerine Erdoğan, "Gençler inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin'e çağrıyı yaptığı zaman önce ben gideceğim, siz de beraber geleceksiniz." dedi.

Baştan beri "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda." dediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sebepler aleminde bizler birer sebebiz. Zafer Allah'tan ve ona ait. Şu anda da bizler hep sabrettik. Dedik ki, sınırlarımızda haddinizi bilin, bizi Hatay'da, bizi Kilis'te, bizi Şanlıurfa'da, bizi Gaziantep'te, Mardin'de rahatsız ediyorsunuz, haddinizi bilin. Zaten içerdekiler 40 yıldır rahat durmadı. İçerideki teröristlerden 40 yıldır benim milletim çok çekti. Ama bu sabrın bir sonu vardı, bıçak kemiğe dayandı. İçerdekiler de ne yaptılar? Onlar da Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. PYD ile birleştiler, YPG ile birleştiler. Bir de utanmadan, sıkılmadan bizim Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Onlar aslında bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil, onlar sadece terörist. Ve bu bizim mücadelemiz de Suriye'deki o toprakların bölünmesi değil, teröristlere karşı. Hamdolsun şu an itibarıyla bu sabah sayı yaklaşık bin 600'e ulaştı teröristlerden etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsur Özgür Suriye Ordusu'ndan olmak üzere de şehidimiz var. Fakat elhamdülillah her geçen gür zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Men Sabera Zafera. Sabreden kimse zafere de ne yapacaktır, ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmet'imiz dağ, taş, tepe yürüyor. Ve yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler."

Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de İdlib'de de, Menbiç'te de ulaşılacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün hesap bu toprakların sahibi kim? Orada yaşayan kardeşlerimiz ve biz bu kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. Zira 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz şu anda Türkiye'de yaşıyor. İstiyoruz ki bu kardeşlerimiz tekrar topraklarına, evlerine dönsünler. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. Her ne kadar 18 milyon kilometrekarelik dünyada topraklara sahipken, bugün 780 bin kilometrekareye düşmüşsek te biz buna hamdediyoruz, sabrediyoruz."

- "Bir takvim vermek benim kudretimde değil"

Türkiye'nin asla Suriye'nin topraklarında gözü olmadığının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizde istiyoruz ki bir an önce evlerine dönebilsinler. Onlara orada imkanlar hazırlayalım. Bizdeki çadırlarda değil, bizdeki konteynerlerde değil, kendi topraklarında onlara evler yapalım. Onun için de dünyadaki liderlere sesleniyorum. Diyorum ki gelin destek verin bize orada onların konutlarını yapalım, onlara evler yapalım. Bu insanlar bak bizim sınırlarımızdan bizden çıkarsa nereye gelecek? Size gelecek. Gelin evlerinde yaşamalarına imkan sağlayalım. Kardeşlerim öyle veya böyle bu iş inşallah en yakın zamanda kıtama erecek. Ama bunun süresi nedir, ne zamandır? Böyle bir takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz."

Göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu, bu borcu 2013'te bitirdiklerini, sıfırladıklarını belirten Erdoğan, "Borç yok ve onlar bizden borç istedi. Ben de arkadaşlara verin dedim. Baktılar ki ya bu Türkler ciddi, vazgeçtiler. Çünkü borç alan emir alır, bunu biliyorlardı." diye konuştu.

Erdoğan, Merkez Bankasının 27,5 milyar dolar olan döviz rezervinin de şimdi 120 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Ülkenin her geçen gün daha güçlendiğini belirten Erdoğan, 25 olan havalimanı sayısının 57'ye yükseldiğini vurguladı.

- "Korkaksın"

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadesini kullanan Erdoğan, "Rastgele topraktan vatan olmaz. Eğer kanla yoğrulursa, şehit kanıyla işte o zaman vatan olur. Biz 780 bin kilometrekareyi böyle vatan yaptık." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz." diye konuşan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neymiş paralel devlet? FETO, FETO senin devletin neresi? Pensilvanya mı? Sen adamlarını al Pensilvanya'da yaşa. Bunlar bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bazıları bize geliyorlar acınası haller yapıyorlar. İşte benim oğlumun suçu yok, benim kardeşimin suçu yok. Şu yok, bu yok vesaire. Ya yoksa suçu Türkiye yargı devleti hukuk içerinde inceleniyor, bakılıyor. ediliyor. Yoksa zaten çıkar. Ama varsa kusura bakma acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar bu millete zulmettiler, bu ummete zulmettiler, parçaladılar, böldüler ve ondan sonra da kaçıp gittiler. Hadi gel o zaman. Gel ama gelemiyorsun. Gelemiyorsun. Niye? Korkaksın, korkak, suçlusun suçlu. Korkaklar unutmayın zafer anıtı dikemezler. Bunu Afyonkarahisar iyi bilir. Afyorkarahisar zafer anıtını dikmiştir."