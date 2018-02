Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşması:

"KIZIL ELMA BİTEN BİR NOKTA DEĞİL, SONSUZLUKTUR"

Halk oylamasından bir ay önce buraye geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz. Afyon yola çıktığımızdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Gezi dediler başaramadılar 15 Temuz dediler başaramadılar milletimiz onları tekmeledi tokatladı. Gönül coğrafyamızdaki bütün mazlumlara el uzatmaya çalışıyoruz. Mazlumlara açtığımız kapıları kapatmadık kapatmayacağız. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Onun için zırhlı taşıyıcılar içerisinde Mehmet'imiz 'Düğüne gidiyoruz, düğüne' diyor. Mehmet'im ne diyor: Hedef Kızıl Elma... Kızıl Elma biten bir nokta değil, sonsuzluktur. Son nokta Allah'ın izniyle şehadettir. Bizler başkomutan olarak yürüdüğümüz anda beraber yürüyeceğiz.

AFYONKARAHİSAR-ANKARA YOLU 2019 EYLÜL'DE

Aslında bu kongreyi bugün burada yapmayacaktık. İnşallah 1-2 ay içinde kapalı spor salonumuz bitiyor. 40 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Toplu konut ile şehrin çehresini değiştirdik. Afyon'un adeta çehresini değiştirdik. Afyon'u gerçek anlamda yolların kavşağı haline getirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 10 kat arttırdık. Halen 5 ayrı bölünmüş yol projesinin inşaatı sürüyor. Hızlı tren hattının inşaası sürüyor. Çok ciddi bir kalkınma sürecini devam ettiriyoruz. Allah'ın izniyle kardeşlerim Afyon Ankara hattını 2019'un Eylül'ünde açmanın gayreti içindeyiz. 2019 mahalli seçimlerinde Afyonkarahisar'dan çok büyük destek bekliyoruz. Sadece Afyon'un içinden değil taa Belçika'dan Almanya'dan ses gelsin istiyoruz. 2019'da yüzde 65'in çok daha üzerinde bir oy oranı bekliyoruz. 2019'a kadar çalmadık kapı bırakmamaya hazır mıyız? Ses biraz az geldi bana... Hazır mıyız? Afyonkarahisar kararını vermiştir.

Kardeşlerim her fırsatta söylüyorum: AK Parti'nin kaderi milletimizin kaderiyle bütünleşmiş bir partidir. Bizim her başarımız ülkemizin başarısıdır. Yaşadığımız her hadise bize sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye attığı her adımda güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu mücadelenin kesintisiz sürdürülmesi en başta bize bağlıdır. Sandık temsilcisinden genel merkeze kadar tüm kadrolar milletimizin desteğini daha güçlü almak için gecesini gündüzüne katmak zorundadır. Bizim zayıflığımızı Türkiye'nin zayıflığı olarak gören akbabalara inşallah fırsat vermeyeceğiz. Seçimlerde tüm iftiralara yönelik ithamla inşallah bizi destekleyen vatandaşlarımıza olan minnettarlığımızı ancak bu şekilde öderiz. 15 Temmuz'da milletim genci yaşlısı tanklardan kaçtı mı? Tam aksine bağrını açtı üzerine gitti. Onlar o anda imanlarının gereğini yerine getiriyorlardı.

"KAHRAMAN ORDUMUZA SELAMLARIMIZI YOLLUYORUZ"

Her mensubunu birer Mehmetçik olarak gördüğümüz kahraman ordumuza selamlarımızı yolluyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.. Onlar şu müjdeye doğru yürüyorlar. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler siz anlamazsınız. Onlar Rabbimiz tarafından doyurulur. İşte buna inanan bir Mehmetçik var.

"BİZE VERİLEN DESTEKLERİ OLDUĞU GİBİ GİZLİ AÇIK İHANETLERİ DE ELBETTE UNUTMAYACAĞIZ"

Bu sabah itibariyle bin 595 terörist etkisiz hale getirildi. Biz ne karnından konuşanlardan ne de lafı eğip bükenlerden olmayacağız. Dost acı söyler prensibince doğru bildiklerimizi muhataplarımıza ileteceğiz .Bakınız geçmişte kimi konularda İran'la Irak'la Amerika ile çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları akılla konuşmayla çözdüysek hepimiz kazandık. Lozan'daki kazanımızları unutmadığımız gibi kayıplarımızı da unutmadık. Bugün de bize verilen destekleri olduğu gibi gizli açık ihanetleri de elbette unutmayacağız. Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık. Evet herkes ettiğini bulacaktır. Biz hep iyilik ettik. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızın iyiliğini istedik. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyorum. İyi niyetli olmak hazırlıksız olmak değildir. Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır. ABD, YPG/PYD ile işbirliği yaparak özellikle DEAŞ'ı yok etmek için bir faaliyet içine girdi. Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir, adıdır. Birbiriyle eşittir, aynı terör örgütüdür.

"2071 UFKUNUN TEMELLERİNİ ATIYORUZ"

Asıl hedeflediğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşaa etme zamanı. Gençler dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri oluruz. Bakınız şu anda hamdolsun artık kendi SİHA'ları olan bir Türkiye var. Artık yerli tüfeklerini mühimmatını üreten bir Türkiye var. Biz şu anda 2023'e değil 2053 ufkuna yürüyoruz. 2071 ufkunun temellerini atıyoruz. İstanbul'un fethi ile insanlığı yeni bir çağa soktuysak 2053'te de bunu yapacağız.