Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin, İdlib ve Münbiç'i Fırat Kalkanı ile birleştireceğiz

Erdoğan, partisinin Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, Bağcılar'ın 16 Nisan Halk Oylaması'nda yüzde 61'lik "evet" oranıyla bir destan yazdığını dile getirerek, salonda bulunanlara şöyle seslendi:

"Yeni destanlar yazmaya hazır mıyız? Önce mart yerel seçimleri ardından kasım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerini yaşayacağız. 2019 seçimlerinde Bağcılar'da hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde çok daha büyük oranlarla tarihe geçecek bir netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Ana kademe, 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bu, 'Laf ola beri gele' olmayacak, kapı kapı dolaşacağız. Kadın kolları, 2019'a kadar her eve girmeye hazır mıyız? Gençlik kolları 2019'a kadar liselerden üniversitelere, tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Kucaklayıcı olacağız, asla uzaklaştırmayacağız ve onlarla beraber inşallah yeni, büyük Türkiye'nin inşasını gerçekleştireceğiz."

"Bağcılar'da ayak basmadık yer, dokunmadık gönül, desteğini almadık vatandaş bırakmamaya söz veriyor muyuz?" diye soran Erdoğan, salondan gelen "evet" yanıtı üzerine, "Maşallah" dedi.

Erdoğan, İstanbul'a bakışlarını ve hizmetlerini en iyi 1992'den bu yana müstakil bir ilçe olan Bağcılar'ın serencamının anlattığını aktararak, "1992'nin Bağcılar'ı neydi, bugünün Bağcılar'ı ne? Buraya bakacağız. Burada yaşayanlara çok şey anlatmaya gerek yok, onlar yaşayarak gördüler, bildiler. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eser ortada." diye konuştu.

Bağcılar'ın, 22 kilometrekarelik alandaki 750 bin nüfusuyla İstanbul'un önde gelen ilçeleri arasında yer aldığına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlçe olduğu ilk dönemlerde bu bölge, kışın çamurdan yazın tozdan geçilmeyen, hiçbir altyapısı olmayan, plansızlık ve projesizlik abidesi bir yer durumundaydı. Seçim kampanyasına geldiğimiz zaman çizmelerle dolaştık. O zaman ilk belediye başkanımız olarak milletvekilimiz Feyzullah Bey'le burada seçimi kazandık ve yoğun bir çalışmayla bugünlere geldik. İlçe belediye başkanlarımız bir yandan 1994'te büyükşehir belediye başkanı olmamızla biz bir yandan çalıştık, ondan sonra zaten büyükşehir de sürekli olarak bizde kaldı ve bugün bambaşka bir Bağcılar var. Çalışırsan bağ, çalışmazsan dağ oluyor. İstanbul'un önemli iş merkezlerinden bir kısmına ev sahipliği yapan ve yaklaşık 200 bin konutun bulunduğu ilçemizin kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından farklı bir konuma geleceğine inanıyorum. Son yıllarda burada yapılan parklar, engellilere yönelik tesisler, sosyal ve kültürel merkezler, müzeler, bilgi evleri, aile sağlığı merkezleri, ilçenin adeta çehresini değiştirmiştir. Bugün farklı bir Bağcılar var. Belediyemizin 740 milyon liralık bir yatırımla hizmete aldığı 250 tesis, ilçemizde yaşayanların hayat kalitesini fevkalade yükseltmiştir. Halen 470 trilyon liralık maliyetle inşası süren 12 proje tamamlandığında Bağcılar daha da güzelleşecektir. Bunlar arasında yeni belediye hizmet binası, Bağcılar Meydanı ve kapalı otoparkı, spor kompleksleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri de bulunuyor. Halen hizmette olan bir tramvay ve 2 metro hattına ilave olarak inşası süren 4 metro hattı ile proje aşamasındaki 2 metro ve bir tramvay projesi sayesinde ilçemizin ulaşım sorununu da kökten çözüyoruz. Yakında başlanacak olan okçuluk ve buz hokeyi spor kompleksi, amfi tiyatro, spor parkı, bilim parkı, sıfır atık parkı, Güneşli Kültür Merkezi ve şehir kütüphanesiyle Bağcılar artık geleceğe hazırlanıyor. Tutana aşk olsun."

- "Osmangazi Köprüsü de İstanbul'un projesidir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanı sıra hükümet olarak da İstanbul'a büyük hizmetler getirdiklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz 15 yılda İstanbul'a 210 katrilyon liralık yatırım yaptık. Boğazın altına Marmaray ve Avrasya tünelleri, üstüne Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ederek, şehri ve kıtaları birbirine bağladık. Hemen yanı başımızdaki Osmangazi Köprüsü de İstanbul'un bir projesidir. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bir parçası olan bu köprü sayesinde İstanbul'dan Körfez'in karşı tarafına gidip gelmek kolaylaştı. Marmara'nın etrafını bir otoyol ağıyla kuşatma projemizin bir diğer önemli bölümü olan 1915 Çanakkale Köprümüzün inşası sürüyor." diye konuştu.

İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya'ya hızlı trenle bağlantısını sağlayarak, ulaşımda yepyeni bir dönem başlatıldığını anlatan Erdoğan, tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanının inşatının sürdüğünü, yıl sonuna kadar inşallah üçüncü havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 90 milyon olacağını, 2023'te 150 milyona çıkacağını kaydetti.

Erdoğan, "Kanal İstanbul için geri sayım sürüyor. Güzergahını ilan etmiştik. Şimdi inşaatıyla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah çok uzak olmayan bir gelecekte ihalesine çıkılacak." dedi.

İstanbul'da 446 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak ulaşımın rahatlatıldığını dile getiren Erdoğan, 2020'de metroda 355 kilometre uzunluğa ulaşarak, bin kilometrelik nihai hedefe bir adım daha yaklaşılacağını söyledi.

Erdoğan, trafiği akıcı hale getirmek için şehrin çeşitli bölgelerinde tüneller inşa edildiğini, ocak sonunda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nin hizmete açıldığını hatırlattı. Erdoğan, tünellerin uzunluğunun 2020'de 70 kilometreye çıkarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

- "İstanbul'un her iki yakasına 7 bin yatak kapasiteli dev şehir hastaneleri kazandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a 51'i hastane olmak üzere 127 tesis kazandırıldığını kaydederek, "İstanbul'un her iki yakasına 7 bin yatak kapasiteli dev şehir hastaneleri kazandırıyoruz. Biri İkitelli'de. Bir diğeri de Asya yakasında, proje aşaması tamamlanıyor. İhalesi yapılıp inşaatı başlayacak." dedi.

TOKİ vasıtasıyla şehir genelinde 156 bine yakın konut projesinin hayata geçirildiğini dile getiren Erdoğan, içme suyundan doğalgaza, çevrenin korunmasından restorasyonlara kadar her alanda İstanbul'un tarihinde görmediği hizmetlerle donatıldığını anlattı.

Erdoğan, İstanbul'un su ve çöp sorunların çözüldüğünü belirtti.