Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar o üniversiteye leke sürüyor. Üniversitemizi lekelememek ismini anmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite" Tamam da bu üniversitenin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra! Bunlar o üniversiteye leke sürüyor. Üniversitemizi lekelememek adına ismini anmıyorum. Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir" dedi.

"Milletimizle birlikte bu oyunu gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde tarihi günler yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz her başarı, indirdiğimiz her maske, girdiğimiz her in unutmayın karşımızdaki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bize bir kez daha teyit ediyor. 'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim, aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar. Bu tür ifadeler her adımda ülkemizi engellemek, bunu başaramazsa karalamak, ondan da netice alamazsa kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır. Biz bunları nereden tanırız? Taksim'de Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminden tanırız, biz bunları çukur eylemlerinden tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız. Velhasıl biz bunları gözlerinden tanırız, ciğerlerinden tanırız. Türkiye'de 15 yıldır ne yaptıysak bunlara rağmen yaptık. Eğer biz bu vesayete, bu ihanet çetelerine teslim etmiş olsaydık, tek bir adım dahi atamazdık. İşte o zaman Türkiye çevremizde bolca örneği olan o felaket görüntüleriyle gündeme gelen bir ülke durumuna düşerdi. Milletimizle birlikte bu oyunu gördük ve karşımızdaki şer ittifakıyla göğüs göğüse mücadele ede ede hamdolsun bugünlere geldik."

"Terörist öğrenciler için gereğini yapacağız"

Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da...

Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline.

"Millet Osmanlı tokadını farklı atar"

Afrin zaferi ilan edilince CHP utanmadan, sıkılmadan kultmaya kalktı, sıkıysa kutlama, yoksa bu millet Osmanlı tokadını bunlara farklı atar."