Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Düzce 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Düzce 6. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan tabiatı güzel, suyu güzel şehrin tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bir şeye özellikle teşekkür etmek istiyorum. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 ile şahsıma teveccüh gösterdiniz.

Önümüzde aşmamız gereken yeni bir imtihan daha bulunuyor. Bu, 2019 seçimleridir. Tam bir seferberlik ruhu ile 2019'a hazırlanmak zorundayız. Kongrelerimizi ben bu şahlanışın bir işaret fişeği olarak görüyorum. Bugün Düzce'de bunu görüyorum. Siyasi hayatımda ben bu tür kongreler yaşamadım ama şimdi yaşıyorum.

"BERABER OLDUĞUMUZ ARKADAŞLARIN OLMASI BİZİ ÜZDÜ"

16 Nisan'da ne oldu gördünüz. Birileri 'hayır' kampanyası sürdürdü. Beraber olduğumuz arkadaşların olması bizi üzdü. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleri ile beraber haşrolacaktır. Siyaset boşluk kabul etmez. Birileri gider bizi binbir yalanla başka türlü anlatır. Birileri gider, Bolu Dağı Tüneli'ni patateslerle doldurmaya, doğalgazla doldurmaya çalışır. Fakat biz bu aklı evvellere işin doğrusunu anlattık. Bolu Dağı'nın nasıl geçileceğini gösterdik.

"DOKUNMADIK YÜREK BIRAKMAYACAĞIZ"

Şimdiden çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak, bu şekilde çalışmalara başlayacağız. Burada adeta biz kesrette vahdeti yaşıyoruz. Zira biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde alçakça şehit edilen Düzce'li Emniyet Müdürümüz Ufuk Baysan'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ülkemiz büyüdükçe yakın tarihimizin puslu hadiselerini tartışabileceğimize inanıyorum.

"BÜYÜK BAŞIN DERDİ BÜYÜK OLURMUŞ"

Asırlardır olduğu gibi bugün de vatanımızı korumak için gözümüzü kırpmadan şehadete yürüyecek cesarete sahip olduğumuzu gösterdik gösteriyoruz. Şunu unutmayın; Türkiye büyüdükçe, maruz kaldığımız tehditlerin çapı da büyüyor. Eskilerin dediği gibi, büyük başın derdi büyük olurmuş. Biz zillete asla rıza göstermeyiz. Biz beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz haksızlık karşısında sessiz kalamayız. Tehditler ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. En güçlü çıkış ve askeriyede de bunu hep öğretirler, savunma taarruzdur. Biz de bunu yapıyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin büyüklüğüne bakınca biz de diyoruz ki ne güzel, demek ki bizi böyle görüyorlar, bizden bu derece çekiniyorlar. İnançla, azimle çalışarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandık. Partimizi kurup ilk seçimde 16 ayda iktidara geldik. Aynı tarihlerde benzer şartlara sahip olduğumuz ülkelere bakmak lazım. Bizim 3 kat büyüdüğümüz dönemde onlar ancak yüzde 20-30 seviyesinde büyüme gösterdiler.