Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'deki teröristler teslim olmaz ise orayı başlarına yıkacağız

Erdoğan, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına tüm Elazığlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Elazığ'ın sözünü tutarak 16 Nisan halk oylamasında yüzde 72 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" dediğini söyledi.

Erdoğan, Elazığ'ın Palu ilçesinin yüzde 92'nin üzerindeki "evet" oyuyla, ilçeler arasında ilk 5'e girdiğini hatırlatarak, Baskil ilçesinin yüzde 87 ile, Arıcak ilçesinin yüzde 83'ü bulan oranlarla Türkiye genelinde ilk 100'ün içine girdiğini belirtti.

"Gakgom babacandır, gözü de pektir. Mazluma yumuşak, zalime serttir. Kalleşliği bilmez haza, erkektir. Herkese gakgomsun denilmez gakgoş." sözlerini okuyan Erdoğan, Elazığ'ın bu sonuçlarla herkese "gakgomsun" denilmeyeceğini tüm Türkiye'ye gösterdiğini dile getirdi.

Elazığ'ın, tarihinin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunun son örneğinin de yaklaşık bir yıl önce teröristleri tabancasındaki son kurşuna kadar çarpışarak durduran ve ardından şehit olan Fethi Sekin olduğunu söyledi.

Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin şahsında tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve salonda bulunanlardan şehitler için Fatiha suresi okumasını istedi.

Sekin'in, İzmir Adliyesi önündeki çatışmasının görüntülerini her izlediğinde dilinin ucuna şair Hüseyin Nihal Atsız'ın, "Kahramanların Ölümü" ismindeki şiirinden, "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için." dizelerinin geldiğini aktaran Erdoğan, Fethi Sekin'in tıpkı 15 Temmuz şehitleri gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan birisi olarak milletin ve ülkenin tarihine ismini yazdırdığının altını çizdi.

- "Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız terör örgütlerinden birisi PKK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1984'ten bu yana kesintisiz şekilde terörle mücadele yürüten bir ülke olduğuna işaret etti.

Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız bu terör örgütlerinden birisi olan PKK'nın, millete musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçtiğini belirten Erdoğan, "Asker, polis, güvenlik korucusu, jandarma, kamu görevlileri vatandaş olarak on binlerce kardeşimizi teröre kurban verdik." dedi.

Elazığ ve Elazığlılar'ın bu uzun terörle mücadele döneminde cesur duruşlarıyla, mücadele azimleriyle, kahramanlıklarıyla daima devletinin yanında yer aldığını anlatan Erdoğan, "Terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden, ülkemizin batısına ve kuzeyine geçiş yapamamışsa bunda Elazığ'ın çok büyük payı vardır. Çünkü burası coğrafi olarak tam bir kilit noktasıdır. Elazığ'ı geçmeden ne kuzeye ne batıya geçemezsiniz." diye konuştu.

Fethi Sekin örneğinde olduğu gibi pek çok vatandaşın hayatını kaybedip şehit olduğunu dile getiren Erdoğan, gazilik unvanıyla şereflenenlerin, ismi kirletilip tarihe gömülmek istenenlerin olduğunu, hepsini de bildiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim, bu ülke için ne yapmış, hangi fedakarlıkta bulunmuş, bunun için nasıl bir bedel ödemiş hepsinin de farkındayız. Ne diyor Arif Nihat Asya, 'Işığını önüne al yürü. Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin. Elazığlılar, vatan, millet, devlet, bayrak, ezan sevgisini önlerine alıp yürümüşler, geriye de dönüp bakmamışlar. Yine Arif Nihat Asya'nın deyimiyle, 'Şehitler tepesini boş bırakmamışlar.' Cesaretleri ve sadakatlarıyla dalgalanmak için bekleyen bayrağın rüzgarı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

- "Kandil'e kadar gittik, yetmeyecek daha da gideceğiz"

Elazığlıların dün Yemen'e ve coğrafyanın dört bir yanına evlatlarını gönderdiklerini belirten Erdoğan, bugün de ülkenin yedi düvele verdiği mücadelede en büyük desteği aldıkları illerin başında Elazığlıların geldiğini kaydetti.

Erdoğan, "Şimdi bugün burada Elazığ'dan rabiamızı öyle bir haykıralım ki dostlarımızın yüreği ferahlasın, düşmanlarımızın kalbi daralsın." diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Gakgoş'uyla, Arap'ıyla, Arnavut'uyla, velhasıl 80 milyon tek millet ve bizi bölemeyecekler. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi belli, şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki bölmeye teşebbüs ederse, işte F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla inlerine gireriz. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Kato'da girdik mi? Ve yetmedi ta Kandil'e kadar gittik, yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek."

Bu millete saldıranların bunun bedelini ağır ödeyeceğine işaret eden Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

- "Sen kaçacaksın, biz de seni kovalayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü unsurun da tek devlet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. Nerede? Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Hadi sıkıyorsa gel, buraya gel. Arkana Amerika'yı almak suretiyle, Pensilvanya'da sana kazandıracağı bir şey yok. Amerika da seni bir yere kadar taşır, Feto bunu bilesin. Ondan sonra Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın, biz de seni kovalayacağız. İşte bu coşku, işte bu azim, işte bu kararlılık bizlerde olduğu sürece evelallah bu ülkenin, milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir."

Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bağımsızlığının korunması mücadelesinin de tarihi olduğunu belirten Erdoğan, "Son iki yüzyıldır nerede bir terör hadisesi, nerede bir kargaşa varsa, nerede bir kaos varsa orada mutlaka birtakım güçlerin çıkarı, hesabı, tezgahı vardır." diye konuştu.

Balkan coğrafyasının Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasının, dini azınlıkların kışkırtılması sonucu önce asayiş sorunları, sonra büyük isyanlar ve nihayetinde dış güçlerin müdahalesiyle topyekün kopuşla gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, vatandaşların tezahüratları üzerine, "Hiç şüpheniz olmasın bir gece ansızın geliyoruz, geleceğiz." ifadesini kullandı.

Balkan Savaşı sırasında ordunun neredeyse kurşun atmadan İstanbul sınırlarına kadar gerilemesinin, tarihin en büyük utançlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, Çanakkale Savaşında milletin ve ordunun gösterdiği olağanüstü çaba ve yaptığı fedakarlıkların gerisinde Balkan faciasından alınan ders ve duyulan mahcubiyetin bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale'de kendilerinden kat be kat üstün düşman güçlerine karşı hücum emri verdiğinde askerlerine Balkan utancını bir daha görmektense burada ölmeyi tercih edeceklerini söylüyordu. Biz şanlı ecdadımızın başarılarıyla övündüğümüz kadar tarihimizden ders almasını da bilen bir milletiz. Balkan faciasından aldığımız dersle Çanakkale'de moralimizi düzelttik, Kurtuluş Savaşında yeni devletimizi kurduk." dedi.

- "Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

Son iki yüzyıldır yaşananlardan ve özellikle de 34 yıllık terörle mücadele geçmişinden alınan dersle Suriye, Irak ve tüm sınırları boyunca her yerde aktif bir politika izlediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize yönelik tehditleri artık karakollarımızın kapısında, şehirlerimizin caddelerinde, vatandaşlarımızın günlük hayatı içinde değil, doğrudan kaynağında tespit ve imha etme kararı aldık, bu stratejiyi adım adım hayata geçirdik. Biz, terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı Harekatıyla bu koridoru tam ortasından tabiri caizse bıçakla keser gibi böldük, attık ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak'a kadar sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

- "Böyle müttefiklik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz"

"Buradan Suriye'deki terör örgütünü destekleyen sözüm ona müttefiklerimizi bir kez daha kendilerini test etmeye davet ediyorum." şeklinde konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece 2017 yılı boyunca, Türkiye şunu adım adım takip ediyor, Suriye'de terör örgütüne Amerika'nın göndermiş olduğu silah sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 900 tır. Bunları biz biliyoruz, böyle müttefiklik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz. Sen PYD'ye, sen gideceksin YPG'ye bu silahları vereceksin, ondan sonra da bize 'Biz sizinle stratejik ortağız' diyeceksin, bunu kimse yutmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma havaalanlarına indirerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Artık kimse bize 'Bu silahlar oradaki kuvvetlerimiz için lazım' safsatasını tekrarlamasın. Karşımıza geçip bu silahların Suriye'deki Amerikan askerleri için geldiğini söyleyen kişi, asker başına bir kamyon ve bir tır silah gerektiğini iddia ediyor demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizim zekamızla alay etmesin. Bugüne kadar bize söylediği her şey yalan ve manipülasyon olanlarla Suriye'de çözebileceğimiz sorun kalmamıştır. Yarın, öbür gün bölgede hiçbirimizin istemediği bir sıkıntı yaşanırsa, bilinsin ki sebebi işte bu yalanlarla bizi oyalayanlardır. Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı. Bunu biz Irak'ta yaşadık." diye konuştu.

Ancak bunun tek tarafın isteğiyle olmayacağına işaret eden Erdoğan, "Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız." diye konuştu.

- "Bu milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz"

Güneydoğu'da, Doğu'da olduğu gibi buralarda da çukurları kapatacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar, dönüp kendilerine bir baksınlar. Çünkü biz bu ülkenin tek bir çakıl taşını, bu milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz. FETÖ ile içeriden fethedemedikleri Türkiye'yi bu şekilde kuşatarak teslim alacaklarını sananlar varsa daha çok beklerler. Bu ülkede nasıl Fethi Sekinler, nasıl Ömer Halisdemirler bitmezse Alparslanlar, Ertuğrullar, Fatihler, Yavuzlar, Gaziler de bitmeyecektir. Bunu bilsinler." ifadesini kullandı.

Türk milleti için bölgede ve dünyadaki tüm insanlar için gerçekten çok güzel, hakkaniyetli ve kapsamlı hayalleri olduğunu anlatan Erdoğan, bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin 15-20 yıl öncesinde hangi durumda olduğunu anımsatan Erdoğan, Elazığ'ın da yapılan yatırımlarla bir batı kenti olmanın gerisinde kalmadığını ifade etti.

Bölgeyi kana ve ateşe boğanların, Türkiye ile kardeşlerinin irtibatını tamamen kesmek için terör dahil her yöntemi kullandıklarına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin artık kendi silahını, insansız hava aracını yapar hale geldiğini, tankları da üretir hale geleceğini belirtti.

Bunların birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Erdoğan, ileriye doğru yürümekte kararlı olduklarının altını çizdi.

En çok saldırı altında kalan alanlardan birinin "ekonomi" olduğunu Erdoğan, ihracatın 36 milyar dolardan 158 milyar dolara çıktığını, istihdamdaki gelişmelerin de her geçen gün daha iyiye gittiğini bildirdi. Erdoğan, "Birileri bizim önümüzdeki kapıları kapatmaya çalıştıkça Rabbim bize 10 ayrı yerde 10 ayrı kapı daha açıyor. Ülkemiz ekonomisiyle ilgili kurguların, senaryoların çökmesi işte bu sayededir." dedi.

Türk milletinin "çalışkan ve becerikli" olduğuna işaret eden Erdoğan, tüm bu gelişmelerden Elazığ'ın da nasibini aldığını dile getirdi.

- Elazığ'a 13 milyar liralık yatırım

Erdoğan, geçtiğimiz 15 yılda Elazığ'a 13 milyar liralık yatırım yaptıklarını, yeni okullar, yurtlar, hastaneler, toplu konutlar, yol, baraj ve diğer yatırımlarla Elazığ'ın çehresini değiştirdiklerini vurguladı.

Kömürhan Köprüsü'nün yeniden yapım işi ile tünel ve bağlantı yollarının tamamlanmak üzere olduğu müjdesini veren Erdoğan, Elazığ Havalimanı'na da ikinci pist için ilkbaharda kazmayı vuracaklarını aktardı.

Erdoğan, yol ve sağlık konusunda yapılan yatırımları da hatırlatarak, "Elazığ kalkınacak, güçlenecek, büyüyecek ki Türkiye'ye katkı verebilsin. Türkiye büyüyecek ve güçlenecek ki tüm milletimize, kalbini ve dualarını bize yöneltmiş tüm kardeşlerimize umut ışığı olabilsin. İşte bunun için 2019 çok önemli. AK Parti teşkilatlarının 2019'a çok iyi hazırlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

İl kongrelerinin önemine değinen Erdoğan, büyükşehir kongrelerine de yavaş yavaş başlayacaklarını söyledi.

İl kongrelerine Başbakan Binali Yıldırım ile kendisinin katılmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, mahalli seçimlerde elde edecekleri netice ne kadar iyi olursa 2019 Kasım'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine de o derece güçlü ve moralli gireceklerini belirtti.

- "Bu ümmetin birliği çok önemli"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklamış olması da şüphesiz ki bir dayanışın, bir milli mutabakatın ne denli güçlü bir şekilde oluştuğunun ifadesidir. Bu vesileyle şahsım, partim ve milletim adına teşekkür ediyorum. Zira bu ümmetin birliği çok önemli. Birilerinin ülkemizin ve milletimizin geleceği ile ilgili karanlık senaryolar peşinde koştukları bir dönemde yapılan açıklama, yerli ve milli duruş sahiplerinin saflarını sıkıştırmaları bakımından önemli. Bu süreçte partili kardeşlerimden ricam, birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden en küçük bir taviz vermemeleri. Türkiye'yi sarsmak için önce AK Parti'yi sarsmaları gerektiğini bilenler şimdiden kolları sıvamış, kendilerince birtakım aktörleri de sahaya sürmeye başlamışlardır. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız."

AK Parti olarak çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacaklarını, millete ne kadar çok giderlerse o derece iyi netice alabileceklerini söyleyen Erdoğan, 15 yıldır bunu yaptıklarını, 2019'da da buna devam edeceklerini aktardı.

"Gakkoşlar, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, kongrede yeni görev alacaklara başarı diledi, bayrağı devredenlere de çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kongreye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mehdi Eker, Mahir Ünal, Öznur Çalık, Vedat Demiröz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile milletvekilleri de katıldı.