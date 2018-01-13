Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Elazığ’a partisinin 6'ncı kongresini yapmak üzere geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güzel havada, bu güzel tabloda sizlerle bir aradayız. Ne mutlu bizlere. Şuanda salon tıklım tıklım dolu. Burası aynı şekilde. Sevgili kardeşlerim beşer planında bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secde de eğiliriz. Başka bir güç karşısında asla. Ve inşallah ben bu topluluğun aynı idrak, aynı şuur içerisinde olduğuna inanıyorum. Yolumuza da öyle devam edeceğiz. Buradan asla taviz vermeyeceğiz. Bu yolculukta bir özellik var, nedir? Tek millet. Bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. İki, tek bayrak. Bayrağımızı asla kimseye kaptırtmayacağız ve ki şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. 3 bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak üstünde ölen varsa vatandır ve 780 bin kilometre kare ile vatanımızı da böldürtmeyeceğiz. Birileri böyle geliyor, yok paralel devlet yok bilmem şurayı böleceğiz asla, asla. Buna tevessül edenler, karşısında evvelallah askerimizi bulurlar, karşısında polisimizi, güvenlik korucumuzu bulurlar, hepsinden öte jandarmamızı ve milletimizi bulurlar. Ve dört tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyet Devletinden başka devletimiz var mı? Paralel devlet, yok şu devlet yok bu devlet ne devleti. Tek Devlet Türkiye cumhuriyeti devleti. İnşallah Rabiamız bizim unsurlarımızdır. İnşallah bununla bu yolculuğa devam edeceğiz. Bizi bölemeyecekler. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim birliğimizi daim kılsın, bundan taviz yok. Birbirimizi menfaat için değil, sadece Allah için seveceğiz.Yolumuz açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah" diye konuştu.