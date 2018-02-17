Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Kongresi'nde konuştu

Erdoğan, Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Konuşması öncesinde salondakilerin Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" isimli türküsünü okumaları üzerine Erdoğan da onlara, "Dünya dediğin ne ki? İki kapılı bir han. Bir kapıdan girer, öbür kapıdan gidersin." sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in değerleri olan Şeyh Edebali'yi, Hoca Nasreddin'i, Şehit Gazi'yi, Aziz Mahmud Hüdayi'yi, Hasan Polatkan'ı, Gün Sazak'ı, bundan 70 sene önce 1948'de ilk mitingini Çifteler'de yaparak demokrasi mücadelesini başlattığını aktardığı Adnan Menderes'i yad etti.

Milletin, Menderes'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Elbette bu millet, darbe günü sevinç naralarıyla sokaklarda nümayiş yapanları da unutmayacak. İnşallah bu millet siyasetçilerini, ülkeye hizmet aşkıyla yanan idarecilerini bir daha darbe heveslilerine kurban vermeyecek. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, gerekirse canı pahasına 251 evladı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak." diye konuştu.

Vatan, bağımsızlık ve demokrasi için bedel ödeyen tüm Eskişehirlilere şahsı, ülkesi ve milleti adına minnettarlığını sunan Erdoğan, terörle mücadelede kaybedilenler başta olmak üzere tüm şehitlere yüce Mevla'dan rahmet dileyerek, salondakilerden onlar için Fatiha suresini okumalarını istedi.

Erdoğan, salondan yükselen "Dünya 5'ten büyüktür" sloganlarına, "Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler de bilecek." ifadesiyle karşılık verdi.

- "Büyük kongremizin hazırlıklarına başlayacağız"

Eskişehir'in 2019 için adeta "Ben hazırım" diye haykırdığına işaret eden Erdoğan, "Şimdi soruyorum, Mart 2019'a hazır mıyız? Kasım 2019'a hazır mıyız? Bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları lütfettiği için Rabb'ime ne kadar hamdetsem azdır. Böyle asil, böyle vefakar, böyle kalender bir milletin evladı olduğum için Rabb'ime hamdediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin, "Hak'tan gelen şerbeti" isimli şiirinin, "Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah/ Şu kudret denizini geçtik elhamdülillah/ Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk/ Kanatlandık kuş olduk, birbirimize eş olduk, uçtuk elhamdülillah/Balım Sultan ilinden, şeker damlar dilinden, dost bağının yolundan geçtik elhamdülillah/ Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk/ Aktık denize dolduk, taştık elhamdülillah" dizelerini okudu.

Eskişehir ile büyükşehir il kongrelerini de bugün başlattıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar 54 il kongremizi başarıyla tam bir dayanışma ve muhabbet iklimi içinde icra ettik. Kongrelerimiz vasıtasıyla hem kadrolarımızı yeniledik, yeniliyoruz hem de kardeşliğimizi tahkim ettik, ediyoruz. İnşallah kısa sürede kalan kongrelerimizi tamamlayacak, ardından da büyük kongremizin hazırlıklarına başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.