Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar artık bu kervanın yolcusu değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçmişte partimizde olup da bugün dışarıda başka havalarda gezenlerin partimizle ilgili söz söyleme hakkı yoktur. Onlar artık bu kervanın yolcusu değildir' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur"
"Bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşünler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar."
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