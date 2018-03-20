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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e girmemizi doğru bulmayanlar şimdi ordumuzu tebrik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3647'ye yükseldiğini ve Afrin'de operasyonların süreceğini açıkayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha dün Afrin'e girmemizi asla doğru bulmayanlar şimdi ordumuzu tebrik ediyorlar' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Eğer bizimle stratejik ortaksan bize saygı duyacaksınız, bizimle beraber yürüyeceksiniz. Bir de bizi aldatmaya kalktınız."

"Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, kaygılıyız diyor. Biz size kaygılarımızı ilettiğimiz zaman, gelin birlikte teröristleri temizleyelim dediğimizde neredeydiniz?"

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi."

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