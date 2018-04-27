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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır."

"15 milletvekili, bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar."

"Ne şekilde bu noktaya gelinmiş olursa olsun erken seçimleri, milletimizle bir kez daha hasbihal etme, yaptıklarımızı hatırlatma, yapacaklarımızı anlatma vesilesi olarak görüyoruz."

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