Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, TSK'nın Afrin'de yürütttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son gelişmelerden bahsetti.

Güvenlik güçlerinin sınırlar içinde ve dışında yürekleriyle, bilekleriyle, cesaretleriyle, kanlarıyla büyük bir mücadeleyi yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu sabah itibarıyla bin 141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içerisindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün, sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha edip yok etmiştik. Tabii bunlar, bunları çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini bunlara çok daha ağır ödeteceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misliyle değil, katbekat fazlasıyla ödeyecekler. Çünkü biz kararlıyız. İnanıyoruz ve üstünüz. Bunu da başaracağız. Bu gurur verici manzara ülkemizin her bir şehrine ve milletimizin her ferdine çok büyük sorumluluklar yüklüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selim kardeşimizle bundan sonra farklı alanlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni il başkanımız Bayram Şenocak da görevi devreden Selim Temurci gibi gençlik kollarımızdan yetişerek buralara gelen bir kardeşimizdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurulduğu 2001'den bu yana ülkeye hizmet etmenin yanı sıra bu hizmetleri daha ileriye taşıyacak kadroları da yetiştirdiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün 4,5 milyonu kadın ve 1,5 milyonu genç olmak üzere 10,5 milyon üye sayısıyla ülkemizin en büyük tabanı ve bunun yanında tabanı itibarıyla en geniş partisi olan AK Parti, geleceğimizin teminatı olan kadroları da yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Bu vesileyle tüm gençlerimizi, tüm kadınlarımızı, tüm vatandaşlarımızı AK Parti çatısı altında siyasete katılmaya, ülkemizin meselelerinin çözümü için görev üstlenmeye davet ediyorum."

Erdoğan, özellikle gençlerin siyasete katılımına önem verdiklerini, seçilme yaşının 18'e indirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, bir gerçeği ortaya koymaktadır. Türkiye'de gençliğe ufuk açan, yol veren, parlamentoda genç dimağların yer almasını sağlayan siyasi hareket AK Parti hareketidir. Bu vesileyle AK Parti aynı zamanda hareketin ötesinde bir davadır. Bu davanın yükünü çekecek genç, zinde güçlere ihtiyacımız var. Onun için bu adımları attık. Şimdi diğer şehirlerimizde de il ve ilçe başkanlıkları görevlerini devralan arkadaşlarımıza baktığımızda, önemli bir bölümünün kendi gençlik kollarımızdan yetişme olduğunu görüyoruz. Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, öyle olmayacak çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız, bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek, kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır dolayısıyla hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da böyle bir bayrak değişimine şahit olduk. Kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti'nin İstanbul'daki başarısı için emek vermiş, ter dökmüş, her kademede görev almış, gönüllü olarak çalışmalara katılmış tüm kardeşlerime bugün tekrar şükranlarımı sunuyorum."

- "İstanbul bir büyük medeniyet mücadelesinin kilit taşıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un 15 milyonu aşan nüfusu, her yıl kucağını açtığı milyonlarca misafiri, ekonomiden sanata, diplomasiden spora kadar her alanda temsil ettiği küresel değerlerle bir dünya şehri olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un tarih boyunca cazibesini kaybetmediğini dile getirdi.

İstanbul'a hizmet etme şerefine eriştiğini belirten Erdoğan, "Biz, gençliğimizden itibaren bu bahtiyarlığı yaşama imkanı bulduk. Siyasetten spora, belediyeden hükümete ve nihayet Cumhurbaşkanlığına kadar her kademede İstanbul'a hizmet ettik, hala da ediyoruz. Rabbime hamdolsun. 1994'ten bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek için attığımız adımların önemini bugün karşımızda 15 milyonluk bu dev şehri gördüğümüzde çok daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, geçen 15 yıllık dönemde belediyeler, hükümetler, bakanlıklar ve resmi kuruluşlar vasıtasıyla İstanbul'u, tarihine ve şanına yakışır bir şehir haline getirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Eksikliklerimiz elbette vardır, 'Her şey tamdır.' diyemem. Böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur, ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin, eksikler giderilir, hatalar düzeltilir, önemli olan bu hizmet heyecanını, samimiyetini, azmini, gayretini kaybetmemektir. Biz ülkemize de İstanbul'a da derin bir aşk ile bağlıyız. Ülkemiz için nasıl gerektiğinde 7 düvele meydan okumayı göze alıyorsak, en yakınlarımız dahi olsa kimsenin bu aziz şehre de kem gözle bakmasına, istismarına rıza göstermedik, göstermeyiz. Şunu çok iyi biliyoruz, İstanbul sadece doğu ile batının köprüsü değil, aynı zamanda tarih boyunca hiç bitmemiş ve kıyamete kadar bitmeyecek olan bir büyük medeniyet mücadelesinin de kilit taşıdır. Batı için İstanbul, Türktür, yani İslam'ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul, Türktür, yani ecdadımızın 'Kızıl Elma' dediği o büyük hedefin, o hiç bitmeyecek büyük yürüyüşün sembolüdür. Onun için İstanbul'a hizmet etmek bir büyük davaya hizmet etmektir. O davanın dün kurumsal olarak somutlaştığı hali Osmanlı'ydı, bugünkü adı Cumhuriyet'tir. Bu bilince sahip olmayan hiçbir yöneticinin, hiçbir belediye başkanının, hiçbir teşkilat mensubumuzun İstanbul'a hizmet verebilmesi, kalıcı değer katabilmesi mümkün değildir. Eğer bugün 15 milyonluk nüfusuna rağmen benzer şehirler içinde yaşaması en kolay, hayat standardı en yüksek şehirlerden biri İstanbul ise işte bu anlayışla gerçekleştirilen hizmetler sayesindedir."

Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin son 200 yılının ilk kısmının Cumhuriyet'in kuruluşuyla neticelenen zorlu, kimi zaman zaferlerle kimi zaman acılarla dolu bir süreç olarak yaşandığını dile getirerek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından geçen yaklaşık bir asrımız ise adeta sürekli bir arayış dönemi olmuştur. İçinde demokrasiye geçişimiz gibi sevindirici, darbeler gibi üzüntü verici pek çok hadisenin bulunduğu bir dönemin ardından son 15 yılda kendimize yeni bir mecra açmayı başardık." diye konuştu.

Bu mecranın büyük Türkiye'nin inşası ve ihyası yolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her büyük mücadele gibi bu süreçte de pek çok engelle, pek çok saldırıyla, pek çok ihanetle karşılaştık. Özellikle son 5 yılımız bekamıza yönelik kesintisiz tehditlere karşı yürüttüğümüz şanlı bir mücadeleyle geçti. Bugün akşam Yıldız Sarayı'nda yapılacak toplantıda anacağımız ve anlamaya çalışacağımız Sultan Abdülhamid-i Sani Han, 'Birlik ve beraberlik her kuvvete üstündür.' diyor. Biz de milletimizin ve devletimizin beka mücadelesini her kuvvete üstün olduğuna inandığımız birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek yürüttük ve yürütüyoruz."

- "Hasbi olmaya mecburuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdikleri her mücadelede milletin desteğini yanlarında bulduklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Türkiye, yerli ve milli tüm unsurlarıyla tarihinin pek az döneminde görülen bir birlik, beraberlik, kenetlenme içinde hedeflerine doğru ilerliyor. Burada paylaşmam gereken en önemli konu şudur; Bugün bir il başkanlığı devir teslimini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreç, yaklaşık bir yıl sonra bir yerel seçim, ardından Kasım 2019 bir Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili seçim yapacağız. Güçlü olmamız için bir iki noktayı özellikle hatırlatmam lazım. Gerek gençlik gerek kadın kolları gerekse de ana kademe eğer biz kendi içimizde sadakat, teslimiyet bunları gerçekleştiremezsek arkadaşlar, bizim yolumuz açık değildir. Burada başarıyı asla beklemeyin. Her şeyden önce sadakat ve teslimiyet bu iş için aranan iki önemli hususiyettir, haslettir. Burada, bir başka önemli konu. O da hesabi mi olacağız, hasbi mi olacağız? Eğer hesabi olursak yandı keten helva... Bir yere gitmez. Hasbi olmaya mecburuz. Onun için de 'Ben' değil 'Biz' olmaya mecburuz. Eğer herkes 'Ben' derse, 'Benim bildiğim doğrudur.' derse kusura bakma bizim bu noktadaki hareket tarzımız Ve şavirhum fi'l-emr, 'Bütün işlerinizde istişare ediniz.' İstişare ediliyorsa neticesine uyacaksın. Bu istişarenin de nihai kararını verecek olan merci neresidir? Oradaki o toplantının lideri kimse odur. 'Ben daha iyi bilirim.' Hayır arkadaş. Sen daha iyi bilmezsin. Biz daha iyi biliriz. Bizim anlayışımız bu."

Dünyadan çok "Ben"ler gelip geçtiğini dile getiren Erdoğan, onların kalıcı olamadığını kaydetti. Erdoğan, istişare mekanizmasının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çok önemli üniversiteler bitirebilirsin. Profesör, doçent olursun. Çok çok büyük zengin olursun. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. Aslolan o ekibin içerisindeki az önce saydığım hasletlere tabi olmaktır. Onlara tabi olursak nasıl neticeler alınabileceğini çok açık ve net görmek mümkündür. Biz bunları yaşadık. Bu noktalara da bunları yaşaya yaşaya geldik. Diğer türlü gelmedik. Bundan sonra da böyle yürümeye devam edeceğiz. Ne FETÖ ne de PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz olarak gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı bu güzel iklimimizi bozamadı, bundan sonra da bozamayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmasının devamında Nazım Hikmet'in "Güneşi İçenlerin Türküsü" adlı şiirini seslendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz topraktan aldı hızını; altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık; şimşekli rüzgara bindik! Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını! Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini; şu güneşten düşen ateşe fırlat; yüreğini yüreklerimizin yanına at! Akın var güneşe akın! Güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın! Güneşin aydınlattığı vatan topraklarına el uzatmasına, yüreğimizi ateşe atma pahasına da olsa asla izin vermeyeceğiz. Her şehidimiz, her gazimiz ecdadımızdan aldığımız bu emaneti gelecek nesillere bırakma kararlılığımızın bir nişanesidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyoruz."

Erdoğan, "Her bir vatandaşımız kendi alanında daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok iş ve eser ortaya koyacak ki mücadelenin arkası boş kalmasın. Bu çerçevede en büyük sorumluluğun düştüğü şehirlerimizin başında neresi geliyor? İstanbul geliyor; İstanbul. Türkiye'de İstanbul zaferi yakaladığı anda bilesiniz ki açık ara Allah'ın izniyle partimiz öndedir. Burası işaret fişeğidir." diye konuştu.

İstanbul'un nüfusunun 15 milyon olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"81 milyonun 15 milyonu burada. Öyleyse ben ana kademeden, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan çok yoğun bir çalışmayı artık bekliyorum. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız kapı kapı dolaşacağız. Onun için de yeni il yönetimi hemen hazırlanır hazırlanmaz bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza sürekli programlarını yapacak ve her hafta Ankara'daki programlar biter bitmez İstanbul'a gelen bakan, milletvekili arkadaşlarım, İstanbul'da belediye başkanlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürecekler. Yani bize durmak, dinlenmek yok. Çalıştıkça dinleneceğiz, çalıştıkça güç bulacağız, çalıştıkça Allah'ın izniyle hedefe ulaşacağız. Çünkü İstanbul ne kadar üretirse Türkiye de o kadar çok üretir. İstanbul ne kadar çok büyürse Türkiye'de o kadar çok büyür. İstanbul ne kadar çok kazanırsa Türkiye de o kadar çok kazanır. Velhasıl İstanbul ne kadar çok koşarsa Türkiye de o kadar çok koşar. Bunu böyle bileceğiz."

- Sivil toplum kuruluşlarına yeni düzenleme

Şair Nedim'in İstanbul için söylediği "Yeridir dünyanın güneşiyle tartılsa" şeklindeki dizesini hatırlatan Erdoğan, İstanbul'un bu iltifatlara matuf bir kent olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un, 2023 hedeflerinin lokomotifliğini yapma yanında 2053 ve 2071 vizyonlarının da ilham kaynağı bir kent olacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrin yönetiminden sorumlu kadrolar başta olmak üzere herkes işte bu büyük misyonu müşahhas hale getirmekle, ete kemiğe büründürmekle, başarıya ulaştırmakla mükelleftir. AK Parti'nin yeni il başkanı ve il kongremizde ortaya çıkacak yeni yönetimimiz 2019'daki seçimlerde belediyelerde görev alacak başkanlarımız ve seçilecek milletvekillerimiz -şimdi milletvekili sayısı da biliyorsunuz arttı, artıyor- hükümet adına görev yapan bürokratlarımız, ticaretten eğitime kadar her alanda şehrin taşıyıcı sütunları olarak gördüğümüz sivil toplum kuruluşlarımız, bunlarla da yoğun ilişki, irtibat halinde olacağız."

Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin yeni bir hazırlığın olduğunu belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreç de öyle devam edecek. Yani, bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar, o STK'sıyla yola devam eder. Daha şeffaf ve daha yayılmacı bir anlayışla STK'ların oluşması süreci inşallah başlayacak."

Bugün görevi devralan il başkanı Bayram Şenocak başta olmak üzere halen vazife üstlenen ve üstlenecek olanlara inandığını ve güvendiğini vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı, partimizin genel başkanı olarak, inşallah daima yanınızda olacağım. Bu davanın bir eri olarak bir İstanbullu olarak, bu duygularla bir kez daha Bayram Şenocak kardeşimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyor, Selim Temurci kardeşimize de bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıdaki istişarelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelişinde, yeni İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer yetkililer tarafından kapıda karşılandı.

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından yeni yönetim kuruluyla toplantıya geçti.