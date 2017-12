Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı?

Kastamonu 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan çıkarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındığını söyleyerek şöyle dedi:

Utanmadan bir de 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim' diyor. Ohh ohh. Ben haberi verdim. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. Ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki, geliyorsun, orada o on binleri görüyorsun. Onların arasında tankların sorumlularıyla görüşmeler yapıyor senin ekibin. Anlaşıyorsun ve oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi karakter. Bu cibiliyet meselesi cibiliyet. Senin nasıl bir yalancı olduğunu bütün milletim biliyor. Hayatın bu. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde ülkemizin, milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Tam tersine hep fitnenin, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde olmuştur. Bu uğurda bölücüsünden darbecesine kadar tüm terör örgütlerine destek verdi. Bu PKK'nın destek verdiği kişilerle el ele kol kola yürüyen kişi değil mi? Bu dağdakilerle yürüyen değil mi? Onlar ona destek verdi gitti güya Hakkari'de miting yaptı. Bu yürek işi yürek. Bu öyle lafla olmuyor. Ve onların kulağına üflediği, eline verdiği yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığını sanıyor. Hepsi yalan. Veriyorlar eline 3-5 paçavra onları sallayarak güya muhalefet yapıyor.