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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatının bayramlaşma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatının bayramlaşma töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatının bayramlaşma töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan el ele bir bayram yaşıyoruz"
 

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