<p> <strong>Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatının bayramlaşma töreninde konuşuyor.</strong></p> <p> <strong>Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;</strong></p> "Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan el ele bir bayram yaşıyoruz"
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