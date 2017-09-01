Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatının bayramlaşma töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan el ele bir bayram yaşıyoruz"