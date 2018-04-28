Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğanı, 'Seçim kampanyaları çalışmaları sabote edenleri, tembellik yapanları ayıklamanın fırsatı' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Her seçim, parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim, çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaktır. Seçim kampanyaları görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir."
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