Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya Suriye çağrısı: Bu kadar mücadele veriyoruz neden Suriye'ye gelmiyorsun?

Erdoğan, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına tüm Mersinlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Mersin teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Mersin, 16 Nisan halk oylamasında maalesef yüzde 36'lık 'evet' oranıyla beklentilerimizin çok altında kaldı. İnşallah bu kongremiz, Mersin'de yepyeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. 2019 yılındaki seçimlerde, Mersin'in Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Partililere, "Siz de inanıyor musunuz? Ona göre çalışacak mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, tarımıyla geniş bir yelpazedeki zengin insan varlığıyla Mersin'i her bakımdan çok daha ileri düzeylere taşımak için el birliğiyle çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Erdoğan, ana kademeden, kadın ve gençlik kollarından, 2019'a kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el, ayak basılmadık yer, kucaklamadık genç bırakmamalarını istedi. "Mersin'i ayağa kaldırmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, partililerden aldığı olumlu yanıt üzerine "Maşallah" diye karşılık verdi.

Türkiye'nin 30 büyükşehrinden biri olan Mersin'i, 2019 seçimlerinde, AK Parti'nin başarı sıralamasında ortalamanın üzerinde görmek istediğini dile getiren Erdoğan Mersinlilerden bu konuda söz istedi.

Erdoğan, 15 yıllık sürede diğer illerde olduğu gibi Mersin'i de geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için çok büyük yatırımlar yaptıklarını, sadece kamu kuruluşları eliyle, Mersin'e, 27 katrilyon lira tutarında yatırım ulaştırıldığını ifade etti.

Eğitimde 4 bin 500'e yakın yeni derslik ve 5 bin 500'ün üzerinde yatak kapasitesine sahip yüksek öğretim yurtlarını kente kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, spor alanında ise 25 bin kişilik stadın da aralarında olduğu 27 tesisle şehri donattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında bulunan tribünde partililerin, kendi portresi, Kubbet-üs Sahra, Zeytin Dalı ve "Dünya beşten büyüktür" ifadesinin bulunduğu koreografi yapmaları üzerine, "Mersin, maşallah. Dünya beşten büyüktür eyvallah. Er veya geç dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar anlayacaklar, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Erdoğan, 13'ü hastane olmak üzere şehir genelinde 35 tesisi hizmete açtıklarını, bunlardan birinin de Türkiye'nin en modern sağlık tesislerinden Mersin Şehir Hastanesi olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara şehir hastanesinden memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Nereden, nereye. Odalarına girilmezdi, doğru dürüst tuvaletleri yoktu. O hastaneler gitti, işte şimdi bizim bu şehir hastanesi geldi. Bunlarla kalmıyoruz, tüm ilçelerimize yeni sağlık tesisleri kazandırmanın hazırlıkları içindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin "İşte ordu, işte komutan" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Ne diyor? (Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan). Hiç endişeniz olmasın. İşte bugüne kadar yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz." karşılığını verdi.

Mersin'in 279 kilometre olan bölünmüş yoluna, bir o kadar daha bölünmüş yol eklediklerini ve halen 18 ayrı yol projesinin inşasının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Erdemli-Silifke-Taşucu-Antalya bölünmüş yolu içindeki 7 köprü, 17 tünel ve 2 viyadük ile 5 milyar liranın yani 5 katrilyon liranın üzerinde bütçesi olan dev bir proje şu anda hayatta. Tamamlanan kısımlarını etap etap hizmete alıyoruz. Tamamı 2021 yılında inşallah hizmete girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Antalya bölgesi ile Mersin arasında hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlayacak projenin, turizm ve ticaret bakımından kente ayrı bir bereket getireceğine inandığını dile getirdi.

Partililerin "Ak gençlik burada, Reis'inin yanında" şeklindeki tezahüratlara üzerine ise Erdoğan, "Ben de sizin yanınızdayım. Ayrılmadık, ayrılamayız, beraber yürüyeceğiz." dedi.