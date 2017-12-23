Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi öncesinde kongrenin yapılacağı spor salonunun bahçesinde halka hitap etti.

“Amerikan yönetimini hatasından dönmeye çağırıyorum”

Amerikan yönetimini bir an önce BM Genel Kurulu’nda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak, hatasından dönmeye çağırdığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

Yanlışta ısrar ederek, gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası olmadığı ortaya çıktı. Bunlar sadece terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan kan, gözyaşı ve çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor. İsrail Down sendromlu çocuklara, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi’ye, tekerlekli sandalyedekilere saldırmaya ve suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için fırsat kollayanlar şahsım ve ülkemizle ilgili beyanlarda bulunuyorlar. Bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Herhalde birileri gibi tehditler ve iftiralar karşısında geri adım atacağımızı teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Bunlar bizi hiç tanımıyorlar. Tarihi zaferle dolu bu milleti hiç tanımıyorlar. Biz her zaman ne diyoruz, ‘Mert direnir namert kaçar.’ Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bugüne kadar biz halkın ve hakkın iradesi dışında hiçbir irade tanımadık. Terör örgütlerinden yüzlerce tehdidine rağmen hakkı göstermekten, halkımızın gösterdiği istikametten yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü terör örgütlerine ne de bunların yularını elinde tutanlara boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Bayrağımız ve vatanımız için, tüm masum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprakları elinden alınan milyonlarca Filistinlinin hakkını elbette uluslararası platformlara taşıyacağız. Kudüs’ün işgalcilere peşkeş çekilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Tarih bilmez, edep bilmez, diplomasi bilmez densizlere aldırmadan hakkımızı arayacağız. Tarih boyunca olduğu gibi Ortodoksların da, Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız. Barış ve peygamberler şehri Kudüs’ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi zafere taşıyacağız.