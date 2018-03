Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız

Erdoğan, partisinin genel merkezinde, "AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bugüne güçlenerek gelen akademinin 2008 yılı ocak ayında başladığını hatırlattı.

Akademinin faaliyetlerine bugüne kadar 60 bin kişinin katıldığını ve bunlardan 25 bininin süreci başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını belirten Erdoğan, "Bunun benzeri siyaset dünyasında yoktur, siyasi partilerde böyle bir şey yok. Çünkü onlar siyaseti, hiçbir zaman bir okul olarak görmedi ama AK Parti, bu işin aynı zamanda mektebi oldu. Ülkemizde halkın siyasete ilgisini artırmayı, her alanın uzmanları tarafından verilen bilgilerle daha bilinçli siyaset yapılmasını amaçlayan bu faaliyet diğer partilere de örnek olmuştur. Çünkü biz ilklerin partisiyiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, hayatın her alanı gibi siyaset akademisinin de zaman içinde gelişerek sürekli ileri gittiğini söyledi.

Milletin tamamını kucaklayan bir parti olarak siyaset akademisinin görüş ve meşrep ayrımı yapmaksızın herkese kapısını açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akademi programlarına katılanların yaş ortalamasının 36 olması, katılımcıların üçte birinin kadınlardan oluşması, programın her eğitim öğretim düzeyinden ilgi görmesi yürütülen çalışmanın ne derece isabetli ve kapsayıcı olduğunu gösterir. Bugün de yaklaşık 6 bin 500 katılımcıyla 30 ilimizde akademimizin yeni dönemini başlatıyoruz.

Geçtiğimiz 10 yılda siyaset akademisi programlarımızın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 gibi önemli bir dönemecin hemen öncesinde başlattığımız bu faaliyetin, parti ve ülke olarak hedeflerimize ulaşmamız konusunda çok önemli katkıları olacağına inanıyorum."

- "Bu kadro sicili ak, alnı ak, başı dik bir kadrodur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim tarihimiz de tıpkı adımız gibi aktır. Bu kadro; sicili ak, alnı ak, başı dik bir kadrodur." dedi. AK Parti'nin iktidara gelmesinin üzerinden 15 yıldan fazla süre geçtiğini, buna rağmen Türk milletine ilk günkü aşkla hizmet ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hayata geçirdikleri her proje, çözdükleri her sorun, ekonomiye kattıkları her artı değerin, kendilerini ilk günkü gibi heyecanlandırdığını söyledi.

Erdoğan, "Bugün AK Parti halen zihniyet, söylem, siyaset yapış tarzı itibarıyla Türkiye'nin en geniş partisidir. AK Parti 10,5 milyona yaklaşan üye sayısıyla bu ülkenin en dinamik, en yenilikçi partisidir. Partimizin asıl gücü işte bu özelliklerdir." dedi.

Erdoğan, zaman zaman kendilerine 15 yıllık iktidarın sırrının sorulduğunu, gittikleri ülkelerde muhataplarının onca saldırıya ve sınamaya rağmen nasıl ayakta durduklarını sorduklarını aktararak, şunları söyledi:

"Bizim bu kadar enerjiyi nereden bulduğumuzu, yorulup yorulmadığımızı merak ediyorlar. Biz de onlara hep aynı cevabı veriyoruz. 'Milletiyle beraber yürüyeni alaşağı edebilecek hiçbir fani güç yoktur.' diyoruz. 'Hakk'ın ve halkın iradesinden başka irade tanımayız. Aşk ile çalışan yorulmaz, ne zaman ölürsek işte o zaman yoruluruz.' diyoruz. Her an ölümle iç içe olacağız."

Onun için her an ölecekmiş gibi ebedi aleme, hiç ölmeyecek gibi bu dünyaya çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, AK Parti'yi anlamak isteyenlerin başka yerlere değil öncelikle bu ilkelere bakmaları gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Bizim 15 yıldır devam eden, her gün daha da güçlenen hizmet yolculuğumuzun sırrını çözmek isteyenler, cevabı bu hasletlerde aramalıdır." dedi.

- "Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin emri gereği kıyamete kadar caridir"

Değişim meselesinin asırlara ve her konuya sari bir husus olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değişimi inkar etmek, kafasını kuma gömen deve kuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da ilkeler de vardır. Mesela İslam'ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Bununla kimse oynayamaz. Biz buna böyle iman etmişiz. Mesela Allah'ın, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize açıkça ifade ettiği hükümler, yani naslar asla değişmemiştir, değişmeyecektir.

Dinimiz İslam ve kitabımız Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin emri gereği kıyamete kadar caridir. Bu da dinimizin ve kitabımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar gidecek olan tüm toplumlar, yaşanacak tüm hadiseler, ortaya çıkacak tüm yeni durumlar karşısında söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir."

- "Zamanın değişmesiyle ahkamın da değişeceği inkar edilemez"

Kur'an-ı Kerim'in, her an ve her zaman söyleyecek sözünün bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ama bunlardan hareketle yapılan içtihatlar, geliştirilen kurallar ve bunların uygulamadaki karşılıkları elbette zamana, şartlara, imkanlara göre değişecektir. Mecelle kaidesidir." dedi.

"Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yani zamanın değişmesiyle ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Kurallar bunlardır, bunlarla hareket edilir. Eğer biz, içtihatları değiştirmezsek yani uygulamaya ilişkin kuralları, içinde bulunduğumuz şartlara göre sabit olan naslara uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz.

Müslümanlar eskiden olduğu gibi şimdi de kendilerini sürekli olarak geliştirmek durumundadır. Müçtehitlerimizin de tarihin seyri içinde yaptıkları bu değil midir? İnsanlığın bugün ulaştığı noktada sahip olduğu imkanları; teknolojiyi, iletişimi, şehirleşmenin getirdiği insan ilişkilerini nasıl yok sayabiliriz. Bu tutum biraz önce ifade ettiğim Mecelle kaidesine de aykırıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber efendimiz, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz' buyuruyor. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesi ortadayken birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir." şeklinde konuştu.

Bu tartışmanın en çarpıcı örneklerinin son günlerde kadınlar konusunda yaşandığını dile getiren Erdoğan, yalnızca ilmi zeminde, teorik bir tartışmanın konusu olacak hususların, toplum önünde alelade bir meseleymiş gibi konuşulmasını içeriğinin ötesinde yöntem olarak da doğru bulmadığını belirtti.

Türkiye'de pek çok örneği görülen ifrat, tefrit ortamında insanların, kime kulak vereceğini, neye itimat edeceğini şaşırdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konularda konuşma yetkisi benim değil, ben Diyanet İşleri Başkanı değilim. Ben Cumhurbaşkanıyım ama Cumhurbaşkanı olarak, bir Müslüman olarak üzerinde sorumluluğu olan bir insan olarak dinime getirilen bu zafiyete de bizim tahammülümüz yok. Burada bildiğimizi, inandığımızı da söylemek zorundayız. Temenni ediyorum ki, şu anda Başbakan Yardımcımız da burada, bu konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanımız alanı boş bırakmaması lazım. İşte bu tür adamlara bu alan boş kalır da bunlar konuşursa ortaya böyle zaaflar çıkar. Bu konularda tabii asıl ön alması, tavır alması gereken hocalarımızın, bu kadar ilahiyat fakültemiz var, ilahiyatçılarımızın, muteber alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da sesleri duyulmuyor veya korkuyorlar. Ne korkuyorsun be kardeşim. İslam ilmiyle mücehhez olan bir ilim erbabı korkar mı? Çıkacaksın gerçek neyse bunu söyleyeceksin. Hiç kimsenin Türkiye'ye böyle bir kafa karışıklığı yaşatmaya, dinimizi böylesine karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim itirazımız hatta isyanımız işte bu hadsizlikleredir. Biz bir dinde reform, böyle bir şey aramıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi? Asla."

Önüne gelenin çıkıp da kadın, genç ve yaşlılarla ilgili ileri geri konuşmasının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "İslam'ı değişime kapalı bir din olarak göstermeye çalışan zihniyet ile İslam ile uzaktan yakından ilgisi olmayan çarpıklıkları dinimize mal etmeye çalışan zihniyet, aslında aynı gayeye hizmet etmektedir. Her iki yanlışın da önüne geçebilmek için Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı bir temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır." dedi.

- "Siz bu fakiri korkutamayacaksınız"

Ülke ve millet olarak ağır bir bedel ödenilen FETÖ tecrübesinin, bu bakımdan çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte bizim ilahiyatçılarımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, bunlar meydanı bu FETÖ gibi alçaklara bıraktılar ve toplum bu hale geldi. Bu bize örnek olmayacak da hangisi bize örnek olacak. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör örgütleri sahih İslam'ın öğretilmesi konusundaki eksikliği kullanarak ortaya çıkmış ve palazlanmıştır. Şimdi de dünkü yaptığım konuşmadan sonra birileri aynen bu şekilde sosyal medyada konuşmaya başladılar. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız, hak neyse ben onu söylemeye devam edeceğim. Kitabımızın, Kur'an'ımızın, İslam'ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Bu tür gözlüklerle bakarak kalkıp da dinimize fatura kesmeye, kestirmeye de hakkınız yok. 'Bu örgütlerin arkasında falanca var, filanca var' yaklaşımı doğru da olsa bizim derdimize derman olmaya yetmiyor. Şayet arkanda kim olursa olsun, kullanılan kişiler bizim insanlarımız ise ortada çözmemiz gereken ciddi bir mesele var demektir."

- "Ne kadar İslam düşmanları varsa arkasında"

"FETÖ'nün arkasında kimler var görüyorsunuz değil mi? " diye soran ve salondaki partililerden "Amerika var." karşılığını alan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece orası olur mu canım, '160 ülkede çalışıyorum' diyor. Ne kadar İslam düşmanları varsa onlar arkasında. Dert ümmeti bölmek, İslam'ı bölmek, İslam'ı parçalamak, zayıf düşürmek. Bizim bunlara asla zemin hazırlamamamız gerekiyor. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına defalarca yönelttiği yüzlerce 'Düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz' sorusu herhalde bize. Bunun üzerinde durmamız, düşünmemiz, çalışmamız lazım. Ömrünü İslam'a, İslam'ı anlamaya, anlatmaya adamış ilim adamlarımızın da yardımıyla bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımızın ve muteber ilim adamlarımızın daha cesur davranmasını, daha aktif olmasını özellikle rica ediyorum. Aksi takdirde hep birlikte çok büyük bir vebal altında kalacağımız açıktır."

- "Asla fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye'nin önünde bu tür tartışmaların dışında çözmesi gereken çok önemli sıkıntılar bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin güvenlik kaygılarının vehimden kaynaklanmadığı, çok haklı sebepleri olduğu attığımız her adımda biraz daha doğrulanıyor. İşte güya DEAŞ ile mücadele ettiğini söyleyen ve ülkemizin sınır ötesi operasyonlarını 'dikkatleri dağıtıyor' diye engellemeye çalışanların asıl gayesi gün gibi ortaya çıkmıştır fakat benim bugün özellikle şu son 1-2 gündür gündemde olan konuyla ilgili söyleyeceğim son söz şu, kardeşlerim biz AK Parti olarak... Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin Genel Başkanı olarak sözüm şudur; az önce de hadis-i şerifi söyledim, kucaklayıcı olacağız, dinine gölge, leke düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada, şurada burada saldıranlar, şunlar bunlar olacak, unutmayın eğer haksızlık karşısında susarsanız dilsiz şeytan olursunuz. Bu konuyla ilgili olarak da bizler yapılması gerekeni hamdolsun bugüne kadar akil baliğ olduğumuzdan beri yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Şu son günlerdeki atılan adımları asla affetmiyoruz."

Cerablus'a, El Rai'ye, El Bab'a da böyle yürüdüklerini anlatan Erdoğan, "Eğer bu sıradan sosyal medyada konuşanlar, var ya eğer onların dediği gibi hareket etmiş olsaydık, biz de yan gelip yatacaktık ama biz bir şeye inanıyoruz, o da nedir? 'Zulme rıza zulümdür.' ve sınırlarımızda bizi taciz edenlere karşı duramazdık." diye konuştu.

"Ama bunun bu kadar sakalı var" diyenler olduğunu belirten Erdoğan, Yunus Emre'nin "Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka" sözünü hatırlatarak şunları söyledi:

"Adam geliyor sakalı var, işte giydikleri ortada ama günahsız insanları nasıl bu kadar acımasızca öldürür, böyle bir yetki var mı? İslam'da böyle bir yetki var mı? 'Bir insanın ölümüne neden olmak, alemin ölümüne neden olmak gibidir'. Hüküm bu. Ben söylemiyorum, dinim emrediyor. 'Bir insanın hayat bulmasına vesile bulmak da tüm insanlığın hayat bulmasına vesile olmak gibidir'. Bunu da dinim emrediyor. Onun için Mekki ayetlerle Medeni ayetleri iyi analiz etmek, oradan çıkaracağımız çok şeylerin olduğunu da bilmek gerekir."

- "Bir anda düşmanlar dost oluyor"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Girerken sordum, son durum nedir? Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Artık Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız. İşte bunun için dün DEAŞ'ı yönlendirenler, bugün PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi, YPG'yi üzerimize salıyorlar. Konu Türkiye olduğu zaman bir anda düşmanlar dost oluyor, kapalı kapılar ardına kadar açılıyor, silah ve para oluk oluk akıyor. Şu anda PYD/YPG, bunlar maaşı nereden alıyor? Amerika'dan.

Biliyorsunuz bütçeyi açıkladılar. Ben bunları kendisine söylediğim zaman beyefendi rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsun, bütçeye koydunuz. Bu silahları siz gönderdiniz. Zırhlı, öbür taraftan bütün ağır silahlar, silahlı silahsız insansız hava araçları, bunları bölgeye siz gönderdiniz. Nasıl müttefik oluyoruz? Ben tabii ekranda izletince de diyor, 'Her gün bunları televizyonlarınız izletirse Amerikan düşmanlığı çoğalır'. Biz bunların hiçbirini yapmadığımız halde Amerika'da Türkiye düşmanlığı aldı başını gidiyor, bunu neyle izah edeceksiniz? Dert ne biliyor musunuz; siz hiç konuşmayın, hep onlar konuşsun, siz susun. Kusura bakmasınlar, biz hak neyse bunu söyleyeceğiz."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) daimi üye sayılarının değişeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin ilk on ülke arasına girmesi gerektiğini, ilk hedefin bu olduğunu aktardı.

Erdoğan, 15 yıl önce olmayan şeylerin bugün var olduğunu hatırlatarak, şu anda Türk Hava Yolları (THY) uçak filosundaki uçak sayısının 300'ün üzerine çıktığını, en fazla destinasyona uçan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Yeni geniş gövdeli uçakların geleceğini ve "non stop" 16 saat uçacaklarını vurgulayan Erdoğan, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Avrasya, Marmaray ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayan AK Parti iktidarlarının yeni atılımlarla çok farklı adımlar atacağını da söyledi.

- "Kanal İstanbul çok ses getirecek"

Kanal İstanbul'la dünyada yeni bir ufku açacaklarının altını çizen Erdoğan, "Kanal İstanbul, çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil o proje ama geciktik. Süratle inşallah şimdi Kanal İstanbul'un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır önce olduğu gibi bir süredir, Türkiye'yi harita üzerinde yeniden tanzime niyetlenenler bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meselenin Arap, Kürt, Türkmen meselesi veya Sünni, Şii meselesi değil, asırlık planların yeniden icrası meselesi olduğunu da biliyoruz. Bu gerçeği sadece biz değil, bölge halklarının artık tamamı da görüyor. Yönetimlerin tercihleri ne olursa olsun, coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizle bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz. Onun için güvenlik altına aldığımız her yerde insanlar askerlerimizin boynuna sarılıyor, bayrağımızın dalgalanışını gözyaşlarıyla takip ediyorlar. 'Türkler geldi, bizi teröristlerden kurtardı.' diyorlar. Bize zaten bu dualar yeter."

- "Bunların gözü elmas görür, altın görür, petrol görür"

Bölücü terör örgütlerinin dün asfalta el yapımı bomba yerleştirdiğini anımsatan Erdoğan, İHA'ların tespiti ile bu teröristlerin öldürüldüğünü belirtti. Ancak arkadan gelen, içinde 30 kadar yolcu olan kamyonetin patlatıldığını ve aynı aileden 3 kişinin şehit olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ondan sonra utanmadan sıkılmadan 'Siviller öldürülüyor'. O iş sizin işiniz. Dünyada sivilleri asıl öldüren sizsiniz. Bu ara bir Afrika seyahati yaptık biliyorsunuz. Çok enterasan, bir tanesinin hanımı şunu söyledi: Hanımla beraberiz, dörtlü oturuyoruz. Helikopterlerle ismini vermeyeceğim ülkenin, buralara geldiler buralardan elmasları, altınları, pırlantaları toplayıp götürdüler. Peki ya hiçbir şey de yapmadılar mı? Yaptıkları hiçbir şey yok. Yollar her yer rezalet. Sadece işlerine yarayanı alıp götürdüler."