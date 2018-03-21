Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Steinmeier'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi. Ayrıca, görüşmede teröre karşı ortak mücadelenin önemine de değinildi.