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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Steinmeier'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi. Ayrıca, görüşmede teröre karşı ortak mücadelenin önemine de değinildi.

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