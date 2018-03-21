Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.
Erdoğan ile Steinmeier'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi. Ayrıca, görüşmede teröre karşı ortak mücadelenin önemine de değinildi.
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