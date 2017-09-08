Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika’dan pis kokular geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi…

-MANTIKLI YORUMLANAMAZ: (ABD’de tutuklu bulunan Rıza Sarraf’ın dahil olduğu davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da dahil edilmesi) Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı, açık söylüyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller.

- OBAMA’YA SÖYLEDİM: ABD, Çağlayan’ın “İran’a yönelik yaptırımları deldiği” iddiasını öne sürüyor. İran’a biz bir defa herhangi bir yaptırım uygulama kararı Türkiye olarak almadık ki... Bizim İran ile ikili ilişkilerimiz var, hassas ilişkilerimiz var. İran’dan özellikle doğal gazımızın, petrolün bir kısmını oradan alıyoruz. Biz bunu kendilerine de o zaman söyledik. Ben bunları Sayın Obama’ya da söyledim, diğer bu konularla ilgilenen kişilerine, başta Dışişleri Bakanları olmak üzere onlara da söyledik. Yani dedik ‘Biz burada böyle bir yaptırım içerisine girmeyiz.’ Bu ekonomik ilişkileri yürüten bakanımız kim? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı hükümetin attığı adıma ne yapacaktır? Uygulayanlardan bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla atılan bu adımlar tamamen siyasidir.

- GÖZDEN GEÇİRİLMELİ: ABD bir defa bu konuyu -tabii bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz- gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir. Halk Bankamızın Genel Müdür Muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir. Bunların hepsi. Diğer isimler yine öyledir.

- PİS KOKULAR: (ABD’de Cumhurbaşkanlığı korumalarına dava açılması) ABD’ye yaptığım son ziyarette, Washington’da PKK terör örgütü mensupları bizlere adeta saldırıyor havasına girdi. ABD güvenlik güçlerinin orada kalkıp da herhangi bir tedbir almaması, onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. O olayla ilgili korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta hatta, olay günü orada olmayan korumalarım hakkında, eşimin iki koruması bayan, onlarla ilgili de aynı şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Sıkıntı burada. Onun için de adil bir devlet olmak, hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Eğer hukuk sisteminiz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sürekli olarak o pis kokuları da getirir.

- YATIYORLAR KALKIYORLAR ERDOĞAN: (AB’deki Türkiye tartışması ve Avrupa’daki seçimler) Bu açıklamalara yabancı değiliz. 15 yıldır bu tür açıklamalarla oyalıyorlar. Hala aynı açıklamalar devam ediyor. Referandum öncesi şahsım başta olmak üzere, bakanlarımızın birçoğuna kendi ülkelerine geliş müsaadesi dahi vermediler. Ama terör örgütlerinin önde gelenlerine Batı, kendi ülkelerinde kampanya yapmalarına müsaade etti. Şu anda da kendi içlerinde birbirlerine girdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar AK Parti, Türkiye, Erdoğan... Tamam da bizimle ne işiniz var. Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz. Nasıl yapacaksanız seçiminizi yapın. Erdoğan’a vurmak, Türkiye’ye vurmak size oy mu kazandıracak?

- YÜZÜME BAKAMIYOR: Yarın bir gün, uluslararası toplantılarda ne olacak? Hollanda’nın başbakanı ile olduğu gibi mi olsun? Bak şimdi o yüzüme bakamıyor, benim zaten yüzüne hiç baktığım yok. Daha hükümet kuramadı. Ne hale düştü. Yarın Almanya’da da benzer şeyler olabilir.

- ARAKAN DİPLOMASİSİ: Arakan’da yaşanan insani dramın son bulması için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 20’yi aşkın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Eşim de Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanları ziyaret etti. Eğer Bangladeş yönetimi orada bize bir bölgeyi tahsis edebilirse orada daha yaşanılabilir çadır kampları kurmayı planlıyoruz.

ERDOĞAN AFİŞLERİ HAYIRLI BİR ADIM

(Almanya’daki seçim kampanyalarında Erdoğan afişlerinin kullanılması) Almanya’da kurucularının ağırlığını Türklerin oluşturduğu bir parti seçime katılacak. Bu seçimde, lokal bir bölgede seçime giriyorlar. Onlar da ismimizi büyük ihtimalle belki de oradaki Türkleri birleştirici bulması açısından kullanıyor olmuş olabilirler. Eğer onların gücüne bizim portremiz bir güç katacaksa ‘hayırlı olsun’ diyorum. Bu adım onlara daha sonra Avrupa Parlamentosuna o seçimlere girmede biliyorsunuz parti olayı orada söz konusu değil, bireysel olarak o seçimlere katılma şansları var. Bireysel olarak o seçimlere katılmak suretiyle Avrupa Parlamentosuna bu vesileyle belki girebilecek arkadaşlarımız olur. Ben bunun hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYORLAR

(MHP lideri Bahçeli’nin, yeni sistemde başkan yardımcısı olacağına ilişkin iddialar) Bunların hepsi yani suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte de bu diyaloğun, bu dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye’nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir ve bu geleceği inşa ederken, ihya ederken görüşmeler neticesinde her şey olabilir.

CHP VE HDP’NİN MİLLİ YANI YOK

Ana muhalefet partisi Kandil ile irtibat kuruyor, bunu hiç gündeme getirmiyorlar da bu ülkede yerli ve milli davranan liderlerin veya partilerin görüşmeleri, konuşmaları bunları niye rahatsız ediyor? Bizim bir defa çok önemli bir yanımız var; yerliyiz ve milliyiz. CHP ve HDP’ye baktığınız zaman bunların yerli ve milli bir yanı yok. Tam aksine bunlar bu ülkeye saldıran, bu ülkeyi her yere, Batı’ya, dünyaya şikayet etmek suretiyle nereden önünü keseriz, bunun gayreti içinde olanlarla koalisyon halindeler.

OBAMA SAVCISINDAN FETÖ’YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski ABD Başkanı Obama yönetiminde göreve getirilmiş olması nedeniyle ‘Obama savıcısı’ olarak nitelendirdiği korumalara ilişkin tutuklama kararı çıkartan Washington Savcısı Channing D. Phillips’in FETÖ’yü koruyan kararlara imza attığı ortaya çıktı. 2016’da FETÖ’nün ABD’deki en önemli gelir kaynağı olan charter okullarının yönetim kurulunda yer alan Donna Montgomery, David Cranford ve Paul Dalton’ın yolsuzluk davasında görevlendirilen Phillips’in suçlamaları kaldırarak davayı kapattığı öğrenildi. 2013’te davaya atanır atanmaz charter okullarının bağlı olduğu dernekten üzerlerine 3 milyon dolar geçiren şahısları aklayan Phillips, bu sayede FETÖ’nün Washington’daki okul zinciri Harmony College’ın da ekonomik ilişkilerini sürdürmesini sağladı.