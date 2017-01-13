Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.
- İHA
Kısıklı'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namazın ardından babası Ahmet ve annesi Tenzile Erdoğan’ın Karacaahmet Mezarlığındaki kabrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 10 dakika süren kabir ziyaretinin ardından Mabeyn Köşkü'ne gitti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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