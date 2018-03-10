Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda mehmetçiğimiz Afrin'e girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya AK Parti İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan Afrin operasyonu ile ilgili "Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin'e girdi, giriyor. Zevk için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan teröristleri yok etmek için." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları;

Bu topraklar Malazgirt'ten beri halen İslam'ın kalesiyse bunu şehitlerimize borçluyuz.

Bu millet efendimize (ﷺ) hürmeten ordusuna Muhammed dememiş olur ya orada Muhammed'e sevgili peygamberimize yakışmayacak bir harekette bulunur diye Muhammed ismini kullanmamış.

Son iki asırdır Türk Milletinin can damarlarını kesmek için nasıl bir kampanya yürütüldüğünü sizler de biliyorsunuz. ‘Türkleri savaş meydanında değil, asıl tarihte yenmek gerektiğini’ söyleyenler, doğrudan milletimizin değerlerine saldırmışlardır.”

Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin'e girdi, giriyor. Zevk için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan teröristleri yok etmek için.