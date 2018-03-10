Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerine girdik! Kaçan kaçana...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Biz bu millete sevdalıyız. Çok şükür milletimiz de bize sevdalı. Çıkarken bir şey söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız diye. Bizim bir aşkımız var oraya ulaşacağız.

Bir yolculukta hazırlığın içindeyiz. Mart 2019 Kasım 2019... Türkiye bir dönüşüm yaşıyor.

Gelirken rakamları aldım. Afrin'de mehmedimiz var, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız var. Afrin kuşatma altında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 200'ü aştı.

"ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ"

"Kardeşlerim hamdolsun şuan Afrin kuşatma altında ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 200'ü aştı. Biz buralara 18 milyon kilometre karelerden geldik. Küçüldük küçüldük. Artık biz bu 780 bin kilometre karede kimseye ameliyat yaptırmayız. Şimdi işte inlerine girdik. Kaçan kaçana. Onlar kaçacak biz kovalayacağız."