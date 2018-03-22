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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde özel uçağı ile İstanbul'a geldi. Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'ne geçen Erdoğan burada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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