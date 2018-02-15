Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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