Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir grup avukat ile bir araya geldi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir grup avukatı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde avukatlara hitap eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Kabulde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da hazır bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.