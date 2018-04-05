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Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir grup avukat ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir grup avukatı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde avukatlara hitap eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kabulde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da hazır bulundu.

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