Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı vekili övdü: Dik duruşundan dolayı teşekkür ederim

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA HAREKETİ İSTİLA OLARAK GÖSTERMEK İSTEYENLERE SÖYLÜYORUM..."

Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de teşekkür ediyorum.

Sözde tabipler birliği hiç sordunuz mu? Bu çukurlar niye açılıyor diye en ufak bir şey söylediniz mi?