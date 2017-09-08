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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bahçeli' iddialarına yanıt verdi: Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirileceği iddialarına cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyor. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli'yle şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içerisinde oldu. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arzetmektedir' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyor. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli'yle şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içerisinde oldu. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arzetmektedir. Bu geleceği inşa, ihya ederken görüşmelerimizin neticesinde herşey olabilir. Bunu kimsenin bir kenara atmasına gerek yok. Ana muhalefet partisi Kandil'le görüşmeleri oluyor da bu ülkede hükümetin görüşmeleri neden rahatsız ediyor. Biz yerliyiz ve milliyiz. CHP ve HDP'ye baktığımız zaman bunları yerli ve milli bir yanı yok. Tam aksine bu ülkeye saldıranlar koalisyon halindeler." dedi.

 
 
 

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