Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı ile Arakanlı Müslümanların durumunu görüştü

Perşembe günü gece saatlerinde Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid'i arayan Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini arttırmak ve Arakan'da devam eden çatışmaları bir çözüme ulaştırmak adına bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı ile görüşmesinde, geçtiğimiz günlerde Bangladeş'te yaşanan selin yaşattığı can kayıpları ve meydana gelen hasarlar için Türk milleti adına üzüntülerini de iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Hamid'e günlerdir Myanmar'ın Arakan bölgesinde bulunan Rohingya Müslümanlarına karşı yapılan zulümlerden dolayı endişeli olduğunu aktardı. Rohinyagaların sorununu gidermek için Bangladeş tarafından alınan kararlarından memnun olduğunu ve Myanmar'daki Roginya sorunun son bir çözüme ulaşılması için Bangladeş'in yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar konusunda Türkiye'nin uluslararası çevrede attığı adımlar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Erdoğan mevkidaşına, Rohingya meselesinde bir çözüm için Türkiye'nin çabalarını çeşitli uluslararası forumların tartışmasında sunulmaya devam edileceğini söyledi.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ise, Erdoğan'ın ve Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik etti. Arakan konusunda Türkiye'nin Bangladeş'in yanında olmasından dolayı teşekkür eden Hamid, Myanmar'da yaklaşık 30 senedir devam eden Rogingya sorunlarına karşı, hükümetinin attığı adımlar hakkında bilgiler verdi. Bangladeş'in kısıtlamalar olmasına rağmen göç eden Rohingyalara barınak, yiyecek, tıp, eğitim ve diğer tüm imkanları sağlamaya devam ettiğini ifade ettiğini ifade eden Abdul Hamid, uluslararası çevrede Türkiye'den destek istedi. Türkiye'nin destek niyetini memnuniyet ile karşılayan Bagladeş Cumhurbaşkanı, Erdoğan'a resmi bir ziyaret teklifi de etti. Ayrıca Abdul Hamid, Arakan sorununun çözülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları ve kendisine edilen telefondan dolayı teşekkürlerini iletti.