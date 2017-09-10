Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirzoyeyev ile görüştü.
- İHA
Astana temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirzoyeyev ile bir araya geldi.
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