Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirzoyeyev ile görüştü.