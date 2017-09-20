Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barzani'nin İsrail'den başka destekçisi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Küresel İş Forumu'nda konuştu.

"IKBY umarım yanlış karardan vazgeçer"

(IKBY'deki referandum tartışmaları) Temenni ederim ki ayın 25'ine kadar Sayın Barzani ve ekibi, hemen bu yanlış karardan vazgeçerler ve Kuzey Irak yerel yönetimi sürdürdüğü çalışmasına devam eder.

"İsrail'den başka destekçisi yok"

Barzani, 16 yaşından beri benim hayalim diyor. Dünya onun 16 yaşında olduğu dünya değil. Bu referandum adımı yanlıştır. Kendini yalnızlığa itmiştir. İsrail'den başka destekçisi yok.

Türkiye bir NATO ülkesi, NATO ülkeleri için S-400'den daha güçlü silahlara sahip ülkeler var. Kendi paramızla almak istediğimiz silahları bize satmıyorlar. Biz de kendi başımızın çaresine bakacağız.