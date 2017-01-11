Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
- ANKARA (AA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 10 dakika sürdü.
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