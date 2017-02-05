Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'te Huber Köşkü'nde kabul edeceği bildirildi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları kabulün saat 15.00'te gerçekleşeceğini bildirdi.
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