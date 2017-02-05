Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Azeri anne 'Umut' için resmen başvurdu, DNA testi yapılacak

Antalya'da 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tüm vücudu felç olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen gencin oğlu olduğunu iddia eden Azeri Asıllı Rus vatandaşı İrade Mustafaoğul, DNA testi için kan örneği verdi. Koruyucu anne Gülsüm Kabadayı ise "Gerçek annesi olsa dahi 'Umut'u vermem" dedi.