Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'te Huber Köşkü'nde kabul edeceği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları kabulün saat 15.00'te gerçekleşeceğini bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Küçükçekmece'de metrobüs kazası

Küçükçekmece'de metrobüs kazası

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA