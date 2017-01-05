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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.

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