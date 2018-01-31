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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.45'te başladı.

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ile Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı.

Bu doğrultuda Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin düzenlemelere gidilmiş ve komitenin Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ile Milli Savunma bakanlarından oluşacağı belirtilmişti.

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