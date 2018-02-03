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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölge terörden temizlenene kadar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Zeytin Dalı Harekatı) Ey Avrupa Parlamentosunun içindeki bu zavallılar, ne yaparsanız yapın, biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 6. Olağan Batman İl Kongresinin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Zeytin Dalı Harekatı) Ey Avrupa Parlamentosunun içindeki bu zavallılar, ne yaparsanız yapın, biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek." dedi.

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