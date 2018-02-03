Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölge terörden temizlenene kadar devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Zeytin Dalı Harekatı) Ey Avrupa Parlamentosunun içindeki bu zavallılar, ne yaparsanız yapın, biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek.' dedi.