Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batsın sizin kararınız

ERDOĞAN, SURİYE İÇİN ALDIĞI ATEŞKES KARARINI UYGULAYAMAYAN BM’YE SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yaptı. BM ve ABD’ye yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

- 2878 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: (Zeytin Dalı Harekatı) Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi. 2 bin 878 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve jandarma personelinden 41 askerimiz, ÖSO’dan 159 kardeşimiz şehit oldu.

- BAŞLARINI EZECEĞİZ: Terör örgütünün sınırlarımızla olan irtibatı artık tamamen kesildi. Örgütün ciddi yığınak yaptığı Raco ve Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi. Kritik öneme sahip, Meydanlı Barajı çevresi de ele geçirildi.Cinderesi’ndeki teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek ve böylece Afrin şehir merkezinin kuşatması önünde bulunan en büyük engellerden biri daha aşılmış olacaktır. Sonra sıra Afrin’deki teröristlerin başlarının ezilmesine geliyor. Harekatın çok daha hızlı şekilde yürüyeceğine inanıyorum.

- SİVİLLER ZARAR GÖRMÜYOR: Türkiye’nin operasyonlarında, kastı olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez.

- 6. FİLO’YLA GELİRSİNİZ: Hanginiz, Ege’de Akdeniz’de ölümle baş başa olan insanları topladınız. Siz oralara ancak olsa olsa 6. Filo ile gelirsiniz. Avrupa ülkelerinin sahil güvenlik birimleri sığınmacıların botlarını delip, onları denize, ölüme terk ederken, biz her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz.

- BM’YE TEPKİ: (Doğu Guta’daki sivil katliam ve BM’nin aldığı ateşkes kararı) Doğu Guta’daki gelişmeler yenilir yutulur mu? Acaba Doğu Guta’daki gelişmeler insanlığa sığar mı? BMGK’da karar alıyorlar; batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna ‘dünya beşten büyüktür’ demiyoruz, anlamı bu.

- DÜNYA YÖNETSİN: Tüm insanlığı dalga geçer gibi koymuşlar önüne, diyorlar ki ‘Biz beş ülkeyiz, dünyayı biz yönetiriz, biz ne dersek o olur. Dört tanesi bir şey söylüyor, bir tanesi aykırı bir şey söylüyor, o iş bitmiştir. Böyle bir anlayış olur mu? Hadi gelin samimiyseniz bu dünyayı dünya yönetsin.

- SESLERİ ÇIKMIYOR: Dünyadaki ülkeler, beş ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Bunu biz liderlere söylediğimizde hepsi de ‘haklısınız’ diyor, ‘sesinizi çıkartın’ dediğimiz zaman hiçbiri sesini çıkartamıyor. Kudüs konusunda 128 ülke sesini çıkarttı ve tavrını ortaya koydu. Aynı şekilde bu tavrı bir de “dünya 5’ten büyüktür” anlayışı için ortaya kaymalı.

- HEDEF TÜRKİYE: Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun, rejimle de anlaşma sağlandığına göre, tek bir hedefi olabilir; o da Türkiye’dir. Afrin’de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tahkimatlar tüm tuzaklar tüm silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktür. Hani dosttunuz; böyle mi dosttuk. Hani müttefiktik, hani NATO’da beraberdik? Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi.

- UYGULAMAYA BAKACAĞIZ: Artık bizi kimin ne dediği değil, kimin ne yaptığı ilgilendiriyor. Yalanlardan gına geldi. Onun için somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir sözün bizim nezdimizde bir kıymeti, harbiyesi yoktur. Biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz, milletiz. Eğer böyle bir devlete, böyle bir millete karşı 3-5 teröristi ve çapulcuyu tercih edenler varsa, hiç şüpheleri olmasın ki bu cevabı onların da yüzlerine, yüreklerine çok yakında çarparız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Göksu ve beraberindekiler tarafından kitap hediye edildi.

ALİYEV’E TAZİYE TELEFONU Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşen Erdoğan, Bakü’de 30 kişinin öldüğü rehabilitasyon merkezi yangınına ilişkin taziyelerini iletti.