Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağınızı bize indirtmeyin

CUMHURBAŞKANI, SURİYE’DE TERÖR ORDUSU KURMA KARARI ALAN ABD’YE SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör ordusu kurma kararı alan ABD’ye büyük tepki gösterdi. Sincan’daki Kazan Soda Elektrik Üretim Tesisi’nin açılışını yapan Erdoğan şu mesajları verdi…

- ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ: Bazıları “Türkiye de artık yerini, konumunu bilsin” diye akıl veriyor. Tamam da biz Türkiye’yiz, biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğdu, tarih yazdı.

- KUSURA BAKMAYIN: Bazıları Suriye’de kalkıp bize sınırda tehdit sallıyor. Oradan bize tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD imiş, öbür tarafta YPG imiş öbür tarafta DEAŞ’mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok.

- VURUYORUZ, VURACAĞIZ: Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine yaptık. ‘DEAŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmanızı biz asla kabul etmiyoruz’ dedik. Eğer biz stratejik, eğer model ortaksak bu işi bizimle yapmak durumundasınız. Ondan sonra dünyaya biz teröre karşıyız yalanını söyleyemezsiniz. Zira bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle yok edilemez. Böyle bir şey olamaz. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı verdik, veriyoruz, şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor.

- HEDEF TÜRKİYE: Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm itirazlarımıza, tüm ikazlarımıza, tüm iyi niyetli telkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye’den başka bir hedefi olamayacaktır.

- DOĞMADAN BOĞARIZ: Amerika’nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Çünkü bizim için ağızdan çıkan söz önemlidir. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları, bize terör örgütleriyle beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa, hassasiyetlerimizin gözetileceğini ifade ediyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer verir, bağlı kalırız. Şimdi artık Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır.

- REZİL RÜSVA OLACAKSIN: Ha nedir? Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. Onlara şu an itibarıyla 4 bin 800 tır dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder. O 30 bin kişilik kurduğun ordu, orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezil rüsva olacaksın.

- DOSTLARI UYARDIM: Türkiye’nin tüm müttefiklerine, dostlarına, “Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım” dedim, diyeceğim.

- KATİLLER GÜRUHU: İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacaklar “bu 30 bin kişilik teröristler” olacak. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da yine bu teröristlerdir. Çünkü bunların karakteri böyledir. Bunlar kendi yaşadıkları coğrafyadaki insanlara acımayan, varlıklarını kan dökücülüklerine borçlu olan gözü dönmüş bir katiller güruhundan ibarettir. Eğer Amerika bu vahşi canilerle kendisine bir gelecek kurmak istiyorsa ne diyelim? Keyfi bilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz.

- DARMADAĞIN EDERİZ:Türkiye milli bekasını tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmez. Nasıl Fırat Kalkanı Harekatı’nda oyunu bozmuşsak diğer bölgelerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz. Allah büyük. Gün doğmadan neler doğar? Hep birlikte bakıp göreceğiz.