Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Buluşmasında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AK PARTİ BELEDİYECİLİK MODELİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Ülkemizde artık 2019 yılında dördüncü döneme girecek olan ve esasında 1994 yılına kadar götürebileceğimiz çok daha köklü geçmişi olan bir AK Parti belediyecilik modeli ortaya çıkmıştır. 1984 yılındaki seçimle birlikte belediyeler büyük ölçüde ANAP'a mensup başkanlar tarafından yönetilmiştir. 1989 yılında milletimiz SHP-DYP'ye yönelmesiyle belediyeler 3 parti arasına dağılmıştır.

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ DİĞER BELEDİYELERLE KIYASLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

2004 yılından itibaren ise önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde yüksek bir seviyede yüzde 42'lik, büyükşehir belediyelerinde yüzde 46, il belediyelerinde yüzde 40 oy oranıyla AK Parti belediyeciliği sahneye çıkmıştır. Şimdi önümüzde yeni bir seçim, yeni bir imtihan var. 2019 seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinde değil; aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde asgari yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz. Belediyecilik hizmet işi ise, ki kesinlikle öyledir, AK Parti belediyelerin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir.

ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ÇITAYI BİRAZ DAHA YÜKSELTECEĞİZ

Belediyecilikte rakiplerimizle değil kendi kendimize yarışıyoruz. Önümüzdeki seçmide çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Milletimizin gönlünde daha fazla yer edinmek için buna uygun bir vizyon ortaya koymamız, projeler geliştirmemiz, ekipler oluşturmamız gerekiyor. Belediyeler mekteptir. Belediyecilikten Türkiye'nin yönetimine, oradan da bölgesel ve küresel güç olmaya giden bu yolun doğru bir yol olduğunu sayısız tecrübeyle gördük ve yaşadık. Milletimizle olan güçlü bağımızı tepeden inme değil tabandan gelen siyaset hikayemize borçlu olduğumuz bir gerçektir.

GÖREVİMİZ SADECE YOL VE SU GETİRMEK DEĞİL GÖNÜLLERİ DE...

İnsan taşla toprak arasında kendini de inşa eder. Ama toplumu da inşa eder. Biz bu anlayışla yola çıktığımız için şehirlerle birlikte zihniyetleri de değiştirdik. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde verdiğimiz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediyecilik döneminde görevimiz sadece yol ve su getirmek olmadığını aynı zamanda gönülleri de yapmak gerektiğini anladık.