Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Buluşmasında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Buluşmasında konuşuyor. Erdoğan, 'Belediyelerdeki başarımız 2019 yılında hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde istediğimiz neticeyi alabilmemizin en başta gelen şartlarından biridir. 2019 Mart'ı bizim için adeta olmazsa olmazdır. Onun için 2019 Mart'ında aday olacak belediye başkanlarımız, şu andaki mevcut belediye başkanlarımız 2019'un Mart'ına değil hedefi 2019 Kasım'ına koymalıyız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
AK PARTİ BELEDİYECİLİK MODELİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR
Ülkemizde artık 2019 yılında dördüncü döneme girecek olan ve esasında 1994 yılına kadar götürebileceğimiz çok daha köklü geçmişi olan bir AK Parti belediyecilik modeli ortaya çıkmıştır. 1984 yılındaki seçimle birlikte belediyeler büyük ölçüde ANAP'a mensup başkanlar tarafından yönetilmiştir. 1989 yılında milletimiz SHP-DYP'ye yönelmesiyle belediyeler 3 parti arasına dağılmıştır.
AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ DİĞER BELEDİYELERLE KIYASLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR
2004 yılından itibaren ise önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde yüksek bir seviyede yüzde 42'lik, büyükşehir belediyelerinde yüzde 46, il belediyelerinde yüzde 40 oy oranıyla AK Parti belediyeciliği sahneye çıkmıştır. Şimdi önümüzde yeni bir seçim, yeni bir imtihan var. 2019 seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinde değil; aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde asgari yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz. Belediyecilik hizmet işi ise, ki kesinlikle öyledir, AK Parti belediyelerin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir.
ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ÇITAYI BİRAZ DAHA YÜKSELTECEĞİZ
Belediyecilikte rakiplerimizle değil kendi kendimize yarışıyoruz. Önümüzdeki seçmide çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Milletimizin gönlünde daha fazla yer edinmek için buna uygun bir vizyon ortaya koymamız, projeler geliştirmemiz, ekipler oluşturmamız gerekiyor. Belediyeler mekteptir. Belediyecilikten Türkiye'nin yönetimine, oradan da bölgesel ve küresel güç olmaya giden bu yolun doğru bir yol olduğunu sayısız tecrübeyle gördük ve yaşadık. Milletimizle olan güçlü bağımızı tepeden inme değil tabandan gelen siyaset hikayemize borçlu olduğumuz bir gerçektir.
GÖREVİMİZ SADECE YOL VE SU GETİRMEK DEĞİL GÖNÜLLERİ DE...
İnsan taşla toprak arasında kendini de inşa eder. Ama toplumu da inşa eder. Biz bu anlayışla yola çıktığımız için şehirlerle birlikte zihniyetleri de değiştirdik. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde verdiğimiz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediyecilik döneminde görevimiz sadece yol ve su getirmek olmadığını aynı zamanda gönülleri de yapmak gerektiğini anladık.
BİZ GENÇLİĞİMİZE GÜVENDİK İNANIYORUZ
Türkiye 15 yılda çok büyük mesafe kat etti. Ekonomide 3 kat büyüdük. Gencine güvenemeyen diğer siyasi partiler gencine güvenen AK Parti'yi görmüştür. Biz gençliğimize güvendik, inanıyoruz ve şimdi de kalite sorunumuzu halletmek suretiyle bunu çok daha farklı bir yere inşallah taşıyacağız. Bu tablo bizim de hem AK Parti olarak kurumsal anlamda hem de bireysel olarak kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz ve geleceğe hazırlamamızı gösteriyor.
2019'DA YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKMAK İÇİN MEVCUTLA YETİNEMEYİZ
Belediyelerimizde görev alan her arkadaş benim gözümde partisine, ülkesine çok büyük hizmet yapmış birer kahraman. Bizim partimizde en vasat arkadaşımızın performansı muhalefet partilerin yıldızlarından çok daha iyidir, ileri düzeydedir. Bizim ölçümüz kesinlikle kesinlikle diğer partiler ve onların belediye başkanları değildir. Çıtayı o kadar düşürmeye hakkımız yok. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. 2019 mahalli seçimlerinde yüzde 50'nin üzerine çıkmak için mevcutla yetinemeyiz.
BELEDİYELERİMİZ 15 TEMMUZ'DA BU SIFATLARINI HAKKIYLA VERDİ
Belediye başkanlarımız hemşehrilerine en güzel, en medeni hizmetleri vererek geçmişi ve geleceğiyle şehirlerini yaşatarak aynı yolda ilerlemiştir. Şehre hükmeden değil şehre hizmet eden belediyecilik anlayışı, bulunduğu görevi bir emanet olarak gören belediye başkanları sayesinde bugünkü noktamıza ulaştık. Birer demokrasi okulu olan AK Parti belediyeleri 15 Temmuz'da bu sıfatlarının haklarını ziyadesiyle vermişlerdir, kendilerini tebrik ediyorum. Darbecilerin karşısına yürekleri ve bedenleriyle hem de ellerindeki tüm imkanlarıyla giden belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, belediye çalışanlarına her birine ayrı ayrı şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
HEDEFİ 2019 MART'INA DEĞİL 2019 KASIM'INA KOYMALIYIZ
Kardeşlerim, unutmayın; dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacak, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. Siyasetçiler davalarına verdikleri katkı, millete yaptıkları hizmet nispetinde isimlerini tarihe yazdırır veya unutulur giderler. AK Parti çatısı altında ülkemize ve milletimize hizmet eden bizler isimlerimizi tarihe yazdırabilmişsek ne mutlu bize. Belediyelerdeki başarımız 2019 yılında hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde istediğimiz neticeyi alabilmemizin en başta gelen şartlarından biridir. 2019 Mart'ı bizim için adeta olmazsa olmazdır. Onun için 2019 Mart'ında aday olacak belediye başkanlarımız, şu andaki mevcut belediye başkanlarımız 2019'un Mart'ına değil hedefi 2019 Kasım'ına koymalıyız.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.