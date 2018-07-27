ABD Başkanı Trump: NATO'da bir ya da iki diktatör var

ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı Evanjelik rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından soluğu çelik sanayinin merkezlerinden Illinois eyaletindeki Granite City'de aldı.

Buradaki konuşmaları sırasında, 'NATO'da bir ya da iki diktatör bulunduğunu ve kendisinin savunma harcamalarının artırılması talebini yerine getirmeyi ilk kabul edenlerin de bunlar olduğunu' söyleyen Trump, ittifak üyesi 28 ülkeden hangilerinin liderlerini 'diktatör' adettiğini belirtmedi.

Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

Ancak Amerikan medyası, Trump'ın 'diktatör' konuşmasını yapmadan önce Türkiye'yi rahip Brunson yüzünden yaptırımla tehdit ettiğine dikkat çekti.

'KRALLAR, KRALİÇELER, BAŞKANLAR VE…'

ABD Başkanı, Granite City'deki konuşmasında NATO liderler zirvesinden söz ederken ''Bunlar krallar, kraliçeler, devlet başkanları, başbakanlar ve bir ya da iki diktatör ki, gerçekten en kolay yoldan ödeyenler bu sonunculardı'' ifadesini kullandı.

'NATO'DA İYİ İŞ ÇIKARDIM'

Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen Taylandlı sunucu görevden uzaklaştırıldı

NATO liderler zirvesinde savunma bütçesine katkıyı her ülkenin GSYİH'sinin yüzde 2'sine derhal çıkarması için bastıran ve bu talebini kabul ettirdiğini öne sürerek zirveden ayrılan Trump, çelik işçilerine şöyle hitap etti: