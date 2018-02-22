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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım, Fidan ve Akar'ı ayrı ayrı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.

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