Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım, Fidan ve Akar'ı ayrı ayrı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.