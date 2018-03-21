Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biraz da siz kaygılanın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyerek PKK’ya destek çıkan ABD’ye tepki gösterdi: Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde, ‘Gelin terör örgütlerini temizleyelim’ dediğimiz zaman neredeydiniz?
ERDOĞAN, KILIÇ ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ İÇİN AFRİN OPERASYONUNUN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Afrin operasyonunu değerlendirdi. İşte Erdoğan’ın açıklamaları…
- KAZANCA DÖNÜŞECEK: Müslümanların sorunlarına cevap veremeyen görüşlerin, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirttik.Bu tartışma bizim işimiz olmamalıydı.Konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu ortamda gönlümüz, yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi. Önümüzdeki dönemde bu tartışma, alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacaktır.
- 3655 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3655’e yükseldi. Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor; ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor. Kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? ‘Gelin terör örgütlerini temizleyelim’ dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle iş birliği yaparak DEAŞ’ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. Yanlış yaparsınız, gelin beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. Şimdi PYD’sini de YPG’sini de Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti.
- ALDATMAYA KALKTINIZ: Bir taraftan Türkiye’ye, ‘Siz bizim stratejik ortağımızsınız’ diyeceksiniz, ondan sonra gidip teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Gerçek ortada. Eğer stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatmaca ki 5 bin tır, buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah, mühimmat soktunuz.
- SİLAHLARINIZ ELİMİZDE: Ve şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah, mühimmat depoları, silah, mühimmat evleri. Bak bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bütün o mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek.
- OPERASYON SÜRECEK: Afrin bölgesini PYD ve onların saflarına katılmış olan DEAŞ mensubu teröristlerden temizlemek için 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda, iki ay geçmeden şehir merkezi kontrol altına alındı. Patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi için güvenlik güçleri ile ÖSO mensuplarının operasyonları bir müddet daha devam edecek. Arama ve tarama çalışmaları da sürüyor.
- MEZAR OLDU: Şunu unutmayın, aslanlar meydana çıkınca, çakalların payına kaçmak düşer. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, istihbaratçılarımız, bölgenin öz evladı olan Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimiz aslan gibi meydana çıkınca PYD’li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevzileri, korunakları, çukurları gördünüz, onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler.
- BELGELERLE ÇÜRÜTTÜK: Kendileri orada yaşayan o masum halka etmediklerini bırakmayanlar, bir de utanmadan, arlanmadan bizi sivilleri zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Hamdolsun, tüm iddiaları belgeleriyle, ispatlarıyla, şahitleriyle, görüntüleriyle çürüttük.
BUNLARIN HAYATI MANEVRA
- KİM OLDUKLARINI BİLİYORUZ: Milletin ve devletin beka meselesi olan bu konuyu asla günlük siyasetin bir parçası haline dönüştürmedik. Daha dün “Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyoruz” diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar: Ordumuzu tebrik ediyorlar. Öyle mi? Ne oldu? Hani Afrin’e girmemizi doğru bulmuyordunuz? Ne oldu şimdi size? Hep manevra. Bunların hayatı manevra.
- BAY KEMAL: Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler, siz ‘PYD’yi terör örgütü değildir’ diye açıklamadınız mı, yanındakiler bunu böyle açıklamadı mı? Biz, PKK’nın nasıl bunların siyasi yan kuruluşu olduklarını belgelerle her yerde açıkladığımız halde siz aksini savunmaya kalktınız. İşte biz Afrin’de kimlerle savaştık? Afrin’de PKK ile PYD ile ve onların bütün o yandaşlarıyla savaştık.
- DEVE KUŞU: Deve kuşu misali kafalarını kuma sokuyorlar ama hakikatlar gün gibi ortada, farkında değiller. Bu ülkede artık emirleri başkalarından alan değil sadece ve sadece milletinden alan bir hükümet var, bir ordu var, bir devlet var. İşte şimdi buradan açıkça söylüyorum: Çatlasanız da patlasanız da Türkiye’yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Ok yaydan çıktı artık.
ÖNCE KUPA SONRA HEDİYE
“21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nedeniyle, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kupalarını takdim etti. Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirip sohbet ettiği çocuklara hediye verdi.
NEVRUZ KARDEŞLİĞİN BAYRAMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı: “Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır. Bin yıllık kardeşliğimizin küresel çıkar kavgalarına kurban edilmek istendiği bu hassas süreçte milletimizin tüm fertlerinin Nevruz’u manasına uygun şekilde, barış içinde kutlayacaklarına inanıyorum. Nevruz’un milletimizle birlikte dünyadaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
TRUMP’IN KOVDUĞU TILLERSON’LA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 13 Mart’ta görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Trump, geçen hafta, Twitter hesabından, Tillerson’ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu, Pompeo’nun yerine ise Gina Cheri Haspel’i atadığını açıklamıştı. Trump, Tillerson’la İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda farklı düşündüklerini vurgulamıştı.
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