Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biraz da siz kaygılanın

ERDOĞAN, KILIÇ ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ İÇİN AFRİN OPERASYONUNUN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Afrin operasyonunu değerlendirdi. İşte Erdoğan’ın açıklamaları…

- KAZANCA DÖNÜŞECEK: Müslümanların sorunlarına cevap veremeyen görüşlerin, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirttik.Bu tartışma bizim işimiz olmamalıydı.Konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu ortamda gönlümüz, yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi. Önümüzdeki dönemde bu tartışma, alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacaktır.

- 3655 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3655’e yükseldi. Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor; ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor. Kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? ‘Gelin terör örgütlerini temizleyelim’ dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle iş birliği yaparak DEAŞ’ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. Yanlış yaparsınız, gelin beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. Şimdi PYD’sini de YPG’sini de Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti.

- ALDATMAYA KALKTINIZ: Bir taraftan Türkiye’ye, ‘Siz bizim stratejik ortağımızsınız’ diyeceksiniz, ondan sonra gidip teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Gerçek ortada. Eğer stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatmaca ki 5 bin tır, buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah, mühimmat soktunuz.

- SİLAHLARINIZ ELİMİZDE: Ve şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah, mühimmat depoları, silah, mühimmat evleri. Bak bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bütün o mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek.

- OPERASYON SÜRECEK: Afrin bölgesini PYD ve onların saflarına katılmış olan DEAŞ mensubu teröristlerden temizlemek için 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda, iki ay geçmeden şehir merkezi kontrol altına alındı. Patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi için güvenlik güçleri ile ÖSO mensuplarının operasyonları bir müddet daha devam edecek. Arama ve tarama çalışmaları da sürüyor.

- MEZAR OLDU: Şunu unutmayın, aslanlar meydana çıkınca, çakalların payına kaçmak düşer. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, istihbaratçılarımız, bölgenin öz evladı olan Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimiz aslan gibi meydana çıkınca PYD’li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevzileri, korunakları, çukurları gördünüz, onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler.

- BELGELERLE ÇÜRÜTTÜK: Kendileri orada yaşayan o masum halka etmediklerini bırakmayanlar, bir de utanmadan, arlanmadan bizi sivilleri zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Hamdolsun, tüm iddiaları belgeleriyle, ispatlarıyla, şahitleriyle, görüntüleriyle çürüttük.