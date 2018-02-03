Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlerliyoruz, Afrin'e az kaldı

Erdoğan, AK Parti Bitlis 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Bitlis İsmail Eren Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Soğuk havaya rağmen bu buluşmanın çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Yola çıkarken 16 yıl önce "uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" dediklerini anımsatan Erdoğan, dedikleri gibi gece gündüz gittiklerini ve güzel yerlere geldiklerini söyledi.

Daha nice güzel günler yaşanacağını vurgulayan Erdoğan, "İşte 14. gün, silahlı kuvvetlerimiz Afrin'de. Afrin'de benim halkıma, milletime zulmeden, benim Bitlis'imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK'ya, PYD'ye, o YPG'ye oraları mezar etti mi? Onlara 'bu ülkede bizim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F16 oluruz, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla sizi o inlerinizde yok ederiz' demiştik. O kurdukları mahkemeler, o sahte mezarlar şimdi nerede? İla cehenneme zümera." diye konuştu.

- "Korkaklar zafer anıtı dikemez"

Erdoğan, alandakilerden dimdik bir duruş istediğini belirterek, "Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz 'kork Allah'tan korkmayandan' diyoruz. Onun için dik duracağız, öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler. Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı ama sizin müjdeleriniz onların onurudur, gururudur, heyecanıdır." ifadelerini kullandı.

Mart 2019'da belediye seçimi yapılacağını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ana kademe ve kadın kollarımız gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Gençler, gerek üniversitelerde gerek liselerde çalışmaya hazır mıyız? Bizim Rabiamız var. Rabiamızda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla 80 milyon tek millet. Niye? Çünkü biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok. Tek bayrak. Bu bayraktan başka bayrağımız yok. Avrupa Parlamentosu'nda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Tek vatan. 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarından başka bizim vatanımız var mı? Öyleyse vatanımıza sahip çıkacağız. Tek devlet. Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş asla. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok."

- "Korku diye bir şey yok. Korkuyu korkutacağız"

Erdoğan, alandakilerle "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" sözlerini söyledi.

"Birbirimizi makam için değil, aşiret için değil, para pul için değil sadece Allah için seveceğiz." diyen Erdoğan, "Öyleyse bu yolda emin adımlarla kardeşçe yürüyoruz ve önümüzdeki yılın martında belediyeler, kasımda parlamento, cumhurbaşkanlığı seçimleri var, ona da kendimizi hazırlıyoruz. Korku diye bir şey yok. Korkuyu korkutacağız." şeklinde konuştu.