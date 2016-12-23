Cumhurbaþkaný Erdoðan: Bize kimse diplomasi dersi vermesin

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmasýndan bazý satýrbaþlarý:

ARTIK REKLAMLARDA SÜTAÞ'I ÝZLERKEN TÝRE'YÝ DE ÝZLEYECEÐÝZ

Tire'nin, Küçük Menderesi'nin saygýdeðer insanlarý, hanýmefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularýmla selamlýyorum. Günümüz kutlu, geleceðimiz aydýnlýk olsun. Hiç endiþeniz olmasýn, evelAllah biz bu güne kadar hiçbir gücün karþýsýnda eðilmedik. Sadece Rabbimizin huzurunda rukua eðiliriz, baþka yok. Tire bugün muhteþem bir eserle farklý bir geleceðe yürüyecek. Önce Egegaz'ýn ilave tesislerinin açýlýþýný yaptýk ondan sonra ayrýca Efesaryum tesisinin açýlýþýný yaptýk ve þimdi de Sütaþ'ýn Tire'deki bu dev tesisinin açýlýþýný yapýyoruz. Huzurunuzda þahsým, milletim adýna Muharrem Bey ve ekibine teþekkür ediyorum. Ýnayorum ki Sütaþ'ý bundan böyle reklamlarda izlemekte kalmayacaðýz, reklamlarda izlerken Tire'yi de izleyeceðiz. Bu önemli bir gelecek. Fakat bütün bunlarla birlikte Tire'nin böyle dev bir yatýrým için seçilmiþ olmasý manidardýr. Bu çiftçimizin, hayvancýlýkla uðraþan tüm vatandaþlarýmýn emeklerinin deðerlendirilmesine yönelik bir adýmdýr.

BENÝM KÝLÝSÝME, GAZÝANTEPÝME SALDIRANLARLA HESABIM VAR

Ýstedikleri kadar terör estirsinler bu milleti bölemeyecekler. Ýþte Tire. Bakýnýz Ýstanbul'da bir terör eylemi oldu. Þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kayseri'de bir terör eylemi oldu þehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize þifalar temenni ediyorum. Rusya Büyükelçisi'ne bir suikast düzenlendi, rahmet diliyorum. Bütün bunlara raðmen Elbab'ta ayný þekilde 16 þehidimiz var. Allah onlara rahmet etsin. Fakat biz ne diyoruz, biz bir ölürüz bin diriliriz. Elbab'ta ne oldu, bini aþkýn DEAÞ'lý orada öldürüldü. Þimdi bazýlarý akýl veriyor, "Bizim Suriye'de ne iþimiz var? Dünyayý biz mi kurtaracaðýz?" diyor. Bizim dünyayý kurtarmak diye bir derdimiz yok. Ama benim Kilisime, Gaziantep'e saldýranlarla bir hesabým var. Bunlar ne akýlsýz adam! 56 vatandaþým Gaziantep'te þehit ediliyor, utanmadan sýkýlmadan dünyayý biz mi kurtaracaðýz diyorlar. Biz sabýr, sabýr, sabýr dedik, en sonunda girmek zorunda kaldýk.

BÝZE DOKUNAN HESABINI ÝYÝ YAPSIN DERSÝNÝ ALIR

Biz diplomasi yapýyoruz. Rusya, Ýran, Suudi Arabistan, Katar'la diplomasi yapýyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Dersimizi biliyoruz. Bize dokunan hesabýný iyi yapsýn, dersini alýr. Canýmýz acýyor, farkýndayýz. Ama onlara da gereðini yapýyoruz. Ýnþallah durmak yok, yola devam. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, saðolun, varolun.

BAÞBAKAN YILDIRIM: ARKA ARKAYA PROJELERÝ HÝZMETE AÇIYORUZ

Baþbakan Yýldýrým yaptýðý konuþmada, "Ülkemizi 2023'e giden yolda emin adýmlarla hedeflerine ulaþmasý için arka arkaya projeleri bir bir hizmete alýyoruz. Daha geçen hafta ülkemizin gururu Avrasya Tüneli'nin açýlýþýný zat-ý alinizin uðurlu elleriyle yaptýk.Ýki kýtayý denizin altýndan birleþtiren, Asya ile Avrupa'yý 4 dakikada geçiren bu muazzam eser, Ýstanbul'un deðil ayný zamanda Ýzmir'in projesidir. Buradan çýkýp Osmangazi Köprüsü'nden geçip, Ýzmir-Ýstanbul yoluyla inþallah 2018'de inþallah 3 saatte verelini Ýzmir olacak." dedi.