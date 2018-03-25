Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi SİHA yapar hale getirdiler

AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hızlı hareket etmek zorundayız. Geçmişte yapılan yanlışların zaaafların faturasını bugün biz ödüyoruz. Savunma sanayiinde gerçekleştirdiğimiz hamleler olmasa bu operasyonların hiçbirini yapamazdık. Şu an bile ciddi sabotajlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı, insansız hava araçlarımızı, silahlı insansız hava araçlarımızı da yapıyoruz. Dışarıdakilerden istiyoruz bize SİHA verin veremeyiz diyorlar. Diyorlar ki kongreden izin çıkmadı. Sağolsunlar sonunda bizi bunları yapar hale getirdiler. Bütün mesele inanç azim ve gayret." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Afrin'de silahlı-silahsız insansız hava araçlarını gördünüz, onları biz yaptık. Onlar olmasaydı işimiz zordu. Koordinatları veriyor; F-16'lar o teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum ne kadar oldu dedim. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 747 oldu. İnlerine gidereceğiz dedim hatırlayın. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Afrin ile iş bitmeyecek. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler. ‘Oraya da gireceğiz' dedim. Oraya da operasyonlar başladı."