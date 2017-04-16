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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Sandık başında kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım, çok daha hızlı yürümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle, Türkiye, bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca, inşallah o beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Öncelikle bu 16 Nisan, bugünkü halk oylaması, bu referandum, sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir."

"Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım, çok daha hızlı yürümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle, Türkiye, bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca, inşallah o beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin demokrasideki sağduyusuna, bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Ve milletime en kalbi duygularla şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum."

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