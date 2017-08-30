Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bugün Arakan'ı görüşecek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin çabaları sonucu bugün acilen Arakanlı Müslümanlar için toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.
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