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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bugün Arakan'ı görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin çabaları sonucu bugün acilen Arakanlı Müslümanlar için toplanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

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