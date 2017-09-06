Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan size ne yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Almanya Başbakan Angela Merkel olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yürütülen kendisi ve Türkiye düşmanlığına sert tepki gösterdi. Erdoğan “Gün ola, harman ola. Bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak? Erdoğan size ne yaptı? İşinize bakın” dedi.

BİZ VAZGEÇMEDİK

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen “117. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği stratejik hedeflerinden vazgeçmediğini belirterek şunları söyledi: “Üzerimize düşen görevleri yerine getirdik, getiriyoruz. Biz görevimizi yaptık. Ancak ülkemize verdiği sözleri yerine getirmeyen Avrupa Birliği’nin dönüp bizi itham etmesi, katlanılabilir bir durum değildir. Daha önce Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın ve şimdi de Almanya’nın Türkiye karşıtlığını kendi seçimlerinin ana teması haline getirmiş olmasından fevkalade rahatsız olduğumuzu ifade etmek isterim. Adeta gece gündüz Türkiye ile partim ile şahsımla yatıp kalkan bu siyaset tarzının Avrupa ülkelerine kazandıracağı hiçbir şey de yoktur... Gün ola, harman ola. Bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak? Ya ben sırtımı dönüp geçeceğim ya da onlar sırtını dönüp geçecekler. Bunun başka izahı olmaz. İkide bir yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye, Erdoğan. Erdoğan size ne yaptı? Bu seçim Türkiye’de mi yapılıyor, Almanya’da mı yapılıyor, işinize bakın. Bizimle niye uğraşıyorsunuz.” Almanya’daki vatandaşlara “Türkiye düşmanlarına oy vermeyin” çağrısını yineleyen Erdoğan Avrupa’nın 2’nci Dünya Savaşı öncesi siyaset iklimine doğru sürüklendiğini ifade etti. Erdoğan, “Nazizm’de ne varsa siz onu yaptınız, yapıyorsunuz. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ben, ‘Sen Nazisin, sen faşistsin’ demiyorum ki. Olayı anlatıyorum, takdim ediyorum. Bu olay Nazizmdir, bu olay faşizmdir. Bunu yapıyorsunuz” dedi.

Erdoğan, AB’ye de Türkiye’ye karşı sahici ve samimi olmaları çağrısında da bulunarak “Neymiş, Türkiye’nin AB üyeliğine karşılarmış, engelleyeceklermiş filan falan seçimden sonra müracaatı yapıp. AB’den de sesler gelmeye başladı. Ne diyorlar? ‘Belirleyici olan Almanya değil, bu bir birliktir, dolayısıyla karar beraber alınır’. Hayırlı olsun, ya bir an önce alın şu kararı. Şayet Türkiye’nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsaız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın mertçe” diye konuştu. Erdoğan, Türkiye’yi Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerini bitirmeye zorlamanın, “iki yüzlülük, riyakarlık ve siyasi ahlaksızlık” olduğunu söyledi.

ADIM ATMASI GEREKEN AB

Türkiye’nin 1963’ten beri Avrupa kapısında bekletildiğini ve verilen hiçbir sözün yerine getirilmediğini dile getiren Erdoğan “Vize meselesinde de verdikleri sözü tutmadılar. Bu kadar samimiyetsizlik olur mu?” dedi. Erdoğan Türkiye’nin tüm taahhütlerini yerine getirdiğine belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda adım atması gereken taraf Avrupa Birliği’dir. Ya sözlerini tutup tam üyelik sürecinin önünü açacaklar ve düzensiz göçün önlenmesiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirecekler ya da çıkıp ‘Biz Türkiye ile yola devam etmek istemiyoruz’ diyecekler. Başka bu işin çıkışı yok, kusura bakmasınlar. Türkiye’yi seçim meydanlarında meze yapmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.”

SİZDEKİ NÜKLEERLER NE OLACAK

Uzakdoğu’da yaşanan nükleer gerilimi değerlendiren Erdoğan tarafları “Kitle imha silahları üzerinden yürütülen bir kavganın kazananının olmayacağı açıktır” uyarısında bulundu. Bizlere ‘Sakın ha kitle imha silahı yapmayın’ tavsiyesinde bulunanlar kimler? Ellerinde en güçlü kitle imha silahı bulunduranlar bizlere ‘Sakın ha’ diyorlar.

Tamam da sizdekiler ne olacak?” diye sordu. “Dünyada eğer nükleer silahlara yönelik bir mücadele başlatılacaksa önce sizden başlamalı” diyen Erdoğan, “Böyle bir kavgada zararı taraflar değil, tüm insanlık görecektir. Kuzey Kore’yi bir an önce gerilimi tırmandıran eylemlerden ayrıca vazgeçmeye davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

BİZE HESABİ DEĞİL HASBİ OLAN LAZIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre takviminin devam ettiğini söyleyerek, ilçeler ve bazı illerde atamalarla sürecin devam edeceğini belirtti. Erdoğan, “Bize hesabi değil, hasbi olanlar lazım. Eğer hesap adamı olursa çökeriz. Ama hasbi olursa kaleleri düşüre düşüre yola devam ederiz. Bize dava adamı, hizmet adamı, milletin adamı olarak görev yapacak AK Parti kadroları lazım. Her aşamada titiz davranmalı, en küçük bir sızmaya, lekeye, zayıflığa izin vermemeliyiz” dedi.

FATURASI BİZE KESİLİR

Türkiye’ye yönelik saldırıların dozunun her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Bu saldırılara karşı mücadele etme sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Kimseye suç yükleyemeyiz. Bunun faturası bize kesilir. Onun için çok hassas, dikkatli olacağız. Mevcut durumumuz bizi asla şımartmamalı. Teknokratıyla, bürokratıyla bu yürüyüşe ayağını uyduramayan kim varsa, başta bakan arkadaşlarım olmak üzere, bunların hepsini kenara koymamız lazım. Bu millete hizmette kalkıp da afedersiniz her türlü yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız. Bunları temizleye temizleye yolumuza devam edeceğiz. “

GÖNÜLLERİ İNŞA VE İHYA

Bundan sonra yapacaklarının çok daha farklı olduğunu ifade eden Erdoğan, sadece fiziki inşa değil, gönüllerin inşa ve ihyasının çok daha büyük önem arz ettiğini söyledi. Erdoğan, “CHP’nin, HDP’nin, bunların Allah aşkına bu ülkede zerre kadar fiziki bir inşa hareketi mi var, yok. Peki bu adamlar, bu oyları nasıl alıyor? Onların da işte girdikleri bir zihinsel hareket var. O zihinsel hareketle bunlar gönül kapmaca oynuyor, gönül kapıyorlar” diye konuştu.

ÇAPSIZ, RUHSUZ, PLANSIZ, PROJESİZ CHP

Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderinin bütünleştiğini ve bunun da böyle bilinmesi gerektiğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük şanssızlığı çapsız, ruhsuz, plansız, projesiz ama bir o kadar da muhteris bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Ana muhalefet partisi, programı ve gayretiyle milletimizin gönlünü kazanarak iktidara gelmek yerine, AK Parti ve şahsımızla birlikte Türkiye’nin de kaybetmesi pahasına yönetimi ele geçirme anlayışıyla hareket ediyor. Dil, normal bir muhalefet dili değil, adeta bir terör örgütü dili. Onlar ne yapıyorsa, bakıyorsunuz onlar da aynısını yapıyor. Şu anda Almanya’daki iktidar-muhalefet mücadelesindeki ortak payda ne? Türkiye’ye saldırmak, Erdoğan’a saldırmak. Burada da ana muhalefetin şu andaki dili, bakıyorsunuz terör örgütünün dili ile aynı. Tavırlar aynı.”

ARAKANLILARI EZDİRMEYECEĞİZ

Arakan Türkiye meçhul bir yer, hiçbir ilgisi bulunmayan bir coğrafya olmadığını kaydeden Erdoğan bölge ile ilgili provokasyonların yaşandığını söyledi. Arakan için devrede olduklarını kaydeden Erdoğan “Myanmar yönetimini bu meselenin insani bir zeminde çözümü konusunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Arakan Müslümanlarının bölgesel hesapların kurbanı olmaması için hem kendimiz çalışacağız hem de tüm

uluslararası mekanizmaları harekete geçireceğiz” dedi. Şu ana kadar 30’a yakın ülke liderini aradığını ifade eden Erdoğan,şunları söyledi: “Bu mazlum halk, bölge üzerinde hesabı olan iki gücün arasında ezilmeyi kesinlikle hak etmiyor. Toprağın altındaki doğalgaz, petrol yatakları ve kıyılardaki limanlar için mücadele edenlerden tek isteğimiz, bunu masum insanların canı, kanı ve geleceği pahasına yapmayınız.”