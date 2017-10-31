Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafı paylaştı ve teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti ve samimi bir fotoğraf paylaştı.
- İHA
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın açılışına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in baş başa görüşme esnasında çekilmiş samimi fotoğrafları sosyal medyada günün konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı, “Samimi ve sıcak misafirperverliği için dost ve kardeş Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e teşekkür ediyorum” notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Samimi ve sıcak misafirperverliği için dost ve kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı @presidentaz Sn. İlham Aliyev kardeşime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/O8jBhjAGqb— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Ekim 2017
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