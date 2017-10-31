Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafı paylaştı ve teşekkür etti

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın açılışına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in baş başa görüşme esnasında çekilmiş samimi fotoğrafları sosyal medyada günün konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı, “Samimi ve sıcak misafirperverliği için dost ve kardeş Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e teşekkür ediyorum” notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.